Enlista Mancera pendientes por 19-S

Ciudad de México— El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, dio un "informe de proyección de trabajos pendientes" por los sismos de septiembre del año pasado.En un mensaje con su equipo de trabajo, el mandatario local afirmó que la reconstrucción de la CDMX tardará 5 ó 6 años y que los trabajos no se detendrán ni se pausarán, ni se regatearán."Daremos esta garantía a los habitantes de la Ciudad de México, la reconstrucción no se detiene, no se pausa, no se regatea. Vamos a continuar de frente todos los compañeros y compañeras que me están acompañando aquí en este momento, seguimos con este compromiso, es un compromiso único de trabajo con el Gobierno y es un compromiso único de trabajo y por supuesto de lealtad y cumplimiento para las personas de la Ciudad de México", indicó.En su reporte, Mancera dijo que se ha reconstruido 40 por ciento de las escuelas que sufrieron afectaciones, y que hay un avance significativo en 45 inmuebles que requerían reconstrucción total.Aseguró que se entregó el Certificado de derechos de afectados, para que edificio demolido sea reconstruido, para el inmueble de Coquimbo y que están en proceso los certificados de 24 inmuebles más.También, indicó que 223 viviendas, de 400 con daños, están en la etapa previa al proceso de reconstrucción y que 162 demoliciones están en proceso.El mandatario local reportó también que 592 inmuebles destinados a servicios educativos que resultaron dañados cuentan ya con intervención.Respecto a la afectación al servicio de agua, principalmente en Xochimilco y Tláhuac, informó que para julio se llegará a la conclusión de los trabajos.Agregó que el Fonden ha aprobado 58 proyectos para tareas de reconstrucción en la capital del País y que ha habido un ejercicio presupuestal de 218 millones de pesos."(Tomará) entre cinco y seis años para poder estar en una etapa diferente, sobre todo, pensando en los inmuebles construidos antes de 1985", sostuvo."No es una tarea sencilla, la estamos haciendo con mucho cuidado".Sobre los sismos del 17 de febrero y 19 de febrero, el Jefe de Gobierno informó que todos los alertamientos han funcionado correctamente, pues en el primero se dieron 72 segundos y en el de esta madrugada, 80 segundos de resguardo.Ya en la Ciudad hay instalados 12 mil 364 altavoces, lo que significa una cobertura del 90 por ciento de la totalidad que se puede alcanzar.Se han demolido en su totalidad siete inmuebles dañados y se canalizarán 140 millones de pesos para atender a los mercados siniestrados.Aún en los albergues, desde el 19 de septiembre, hay 30 personas pernoctando.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.