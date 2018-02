Indagará INE engaños en firmas para 'El Bronco'

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) indagará el método, basado en engaños, que utilizaron Jaime Rodríguez y su equipo de auxiliares para recopilar firmas de apoyo ciudadano.Debido a esto, el organismo electoral prevé diseñar, en próximos procesos electorales, una estrategia que permita hacerle saber a la ciudadanía a quién le está dando su rúbrica.Reforma publicó hoy que a los auxiliares del aspirante se les ordenó directamente engañar a la ciudadanía para sumar rúbricas a su causa.El proceso consistió en que los auxiliares pedían al ciudadano apoyar a un candidato independiente que no era Rodríguez y, cuando entregaba su credencial de elector para escanearla, en realidad se asignaba la firma a ‘El Bronco’.Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos, explicó que esta información generó preocupación, pues si bien el INE tiene la capacidad de detectar las firmas fraudulentas, actualmente no tiene manera de detectar el engaño que podrían hacer los auxiliares y sus aspirantes para hacer que la ciudadanía firme por ellos."Me dejó muy preocupado porque eso no lo podemos detectar nosotros, o sea si puedes realmente engañar a la gente porque sacas tu teléfono celular y no se entera a favor de quién (firmó)", sostuvo el consejero."Yo creo que es bueno advertirle a la gente si va a dar su apoyo al aspirante independiente, esto ya nos llega un poco tarde porque hoy justo concluye el periodo pero es parte de la experiencia, del aprendizaje de este proceso".Nacif agregó que esta situación va a ser investigada, al igual que otras presuntas irregularidades en el procedimiento de recolección de firmas de ‘El Bronco’ que ya han sido denunciadas.Adelantó que, actualmente, la Unidad Técnica de lo Contencioso del organismo ha requerido distinta información a Rodríguez y otros aspirantes."Desde luego (vamos a investigar), hemos siguiendo muy de cerca de las notas, y yo sé que la Unidad de lo Contencioso ha hecho requerimientos de información de lo que ustedes han estado publicando", dijo.El consejero añadió que, en materia de fiscalización, se van a investigar los pagos de Rodríguez a su equipo de auxiliares.El aspirante presidencial independiente, Pedro Ferriz De Con, dijo que no le extraña que el equipo de ‘El Bronco’ incurriera en una nueva irregularidad en la recolección de firmas, por lo que reiteró su postura de que el INE le niegue el registro como candidato."Lo dije hace aproximadamente un mes, que había empleados del Gobierno del Estado de Nuevo León que estaban siendo forzados a través de avisos que se ponían en los elevadores de los edificios públicos del Estado para que pasaran su credencial de elector antes de cobrar su quincena"Este tipo de formas de proceder de estas personas, no me extrañan. Esto es una muestra más de que el proceso está viciado por los políticos, los políticos y el INE lo echaron a perder. Hay que ser puercos, pero no tan trompudo", expresó.Ferriz De Con acudió al Instituto Nacional Electoral para entregar un escrito en el que solicita que se anule el proceso de recolección de firmas, por considerar que careció de certeza y legalidad, y no se ha resuelto lo relativo al mercado ilícito del padrón electoral y las credenciales para votar.