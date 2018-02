Denuncia desdén familia de italianos desaparecidos

Roma— Familiares de los tres italianos desaparecidos en México denunciaron que interpusieron de inmediato una demanda ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Guadalajara, pero no recibieron ayuda."El día siguiente a la desaparición de mi padre Raffaele, de mi hermano Antonio y de mi sobrino Vincenzo, yo y mi otro hermano Francesco, que reside en México, nos dirigimos a la Fiscalía de Guadalajara, pero no hemos recibido ninguna ayuda", indicó en entrevista Daniele Russo.Los tres italianos desaparecieron en circunstancias aún poco claras en la ciudad de Tecalitlán, Jalisco, el pasado 31 de enero, dos de ellos tras seguir a unos agentes de Policía.El primero en desaparecer fue el padre de Daniele, Raffaele Russo, mientras que horas más tarde se perdió todo contacto también con Antonio Russo y con Vincenzo Cimmino, hermano y primo de Daniele, respectivamente, todos originarios de Nápoles."La última llamada con mi padre fue a las 13:15 horas de México del 31 de enero y todo parecía normal. Pero después de un par de horas su teléfono celular ya estaba sin señal", relató Daniele."En aquellas horas yo estaba en la Ciudad de México en casa de mi otro hermano, Francesco. Juntos logramos ubicar la última posición del auto rentado por mi padre a través de la señal GPS del vehículo en la zona de Tecalitlán", dijo Daniele.Llamaron a Antonio y a Vincenzo, los cuales permanecían en un hotel de Ciudad Guzmán --a unos 40 minutos--, para que fueran a buscar a Raffaele."Mi hermano Antonio y mi primo Vincenzo llegaron a Tecalitlán y empezaron a preguntar a muchas personas si habían visto a Raffaele o a su auto, un Honda CRV, pero sin éxito", continuó Daniele desde su casa en Nápoles."Al detenerse en una gasolinera fueron rodeados por dos motos y un auto de la Policía local, que los obligaron a seguirlos sin dar explicaciones", destacó el familiar de los tres desaparecidos.De hecho existe un audio que corroboraría estas afirmaciones de Daniele. En un mensaje vocal de WhatsApp que envió a su hermano, Antonio Russo con voz alarmada avisó que los policías los habían detenido y los estaban obligado a seguirlos."Poco después intentamos volver a llamarlos, pero también los celulares de Antonio y Vincenzo resultaban sin conexión", explicó.De inmediato Francesco se comunicó desde la Ciudad de México con la Policía de Tecalitlán."Inicialmente nos dijeron que no sabían nada de mi padre Raffaele, pero que mi hermano y mi primo efectivamente estaban siendo trasladados allí. Interrogados una segunda vez después de media hora los policías lo negaron todo", acusó Daniele.Los familiares de los tres desaparecidos se comunicaron de inmediato con la Embajada de Italia en México, en Lomas de Chapultepec, para denunciar los acontecimientos y pedir asistencia."Nos aconsejaron interponer de inmediato una demanda ante la Fiscalía de Guadalajara, pero no sirvió de nada", recordó Daniele, el cual algunos días después salió de México de vuelta a Italia, dejando a Francesco la tarea de seguir investigando los hechos y solicitar más apoyo.El sábado, la Fiscalía de Italia abrió una investigación oficial para coordinarse con las autoridades mexicanas, sin embargo, la familia Russo sigue sin recibir algún dato desde México.Ayer, una manta monumental fue desplegada en el Estadio San Paolo, en Nápoles, durante el juego de futbol entre Napoli y Spal con la leyenda "Liberate i napoletani in Messico" (Liberen a los napolitanos en México).Unas horas antes, se realizó una marcha con antorchas y una vigilia en el barrio de Mercato, donde vive la familia Russo, en la que se portó un mensaje en español urgiendo información sobre los tres napolitanos."Somos una familia numerosa y nos apoyamos. Por lo normal junto a mi padre Raffaele y a mis otros hermanos nos dedicamos a vender artículos chinos de importación, como generadores eléctricos, dándole vuelta a varias zonas de México y moviéndonos continuamente incluso a otros países", indicó Daniele.

