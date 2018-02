Logra Bronco firmas... hasta suplantando

Monterrey— Aunque el equipo de Jaime Rodríguez asegura que investiga si sus auxiliares incurrieron en alguna irregularidad al recabar firmas para obtener la candidatura presidencial, algunos de sus colaboradores ordenaron directamente conseguir los apoyos con engaños.El proceso era así: los auxiliares pedían al ciudadano apoyar a un candidato independiente que no era Rodríguez y, cuando entregaba su credencial de elector para escanearla, en realidad se asignaba la firma a ‘El Bronco’.Dos periodistas de Grupo Reforma participaron como auxiliares en la red del gobernador de Nuevo León con licencia y constataron cómo, bajo instrucción de sus superiores, algunos ‘voluntarios’ contratados falsificaron rúbricas de ciudadanos para elevar la cifra de apoyos.Los reporteros fueron auxiliares de Rodríguez del 13 de octubre de 2017 al 5 de enero de este año en un equipo del Distrito 10 local, correspondiente a San Nicolás, luego de contactar a una coordinadora que ofrecía trabajo a cambio de un pago semanal de mil 500 pesos, que después cambió a 10 pesos por firma conseguida.Todos los auxiliares, en diferentes turnos, recibieron una capacitación donde se les dijo que debían juntar firmas para Rodríguez, y también para Raúl González, aspirante al Senado, y, en el caso de los distritos correspondientes a San Nicolás, por Valentina Treviño, precandidata por el Distrito 4 federal.El engaño fue ordenado el 16 de noviembre, cuando en las reuniones de evaluación se informó que un alto número de ciudadanos se negaba a dar su firma a ‘El Bronco’.El método para conseguir la rúbrica para Jaime Rodríguez consistía en abordar a una persona y pedir su firma para González o Treviño.Si el ciudadano aceptaba -para lo cual debía prestar la credencial de elector-, el auxiliar aprovechaba para registrar en la aplicación del INE una firma para Rodríguez."Lo de 'El Bronco' lo firmas tú mismo, pero así sin que se den cuenta", instruyó una coordinadora identificada como Perla, "y luego ya le marcas el de Valentina y luego ya le das (el celular a la persona para que te dé) la firma (para Valentina). No es lo que debe ser, pero nos lo están pidiendo".Ante la falta de apoyos para el gobernador con licencia, los auxiliares incluso dejaron de usar el chaleco y el gafete para promocionar a ‘El Bronco’.Aunque los periodistas fueron instruidos y dejaron de utilizar el chaleco y el gafete, no falsificaron firmas y las tarjetas de débito con el dinero depositado por la labor como auxiliares están a disposición de las autoridades.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.