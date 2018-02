Ciudad de México— Tras salir ileso del accidente del viernes en Oaxaca, Alfonso Navarrete confió en haber roto “la maldición de Gobernación”."Esperemos que la... si es que había, maldición en la Secretaría de Gobernación, esté rota, para bien de todos", dijo ayer al retomar sus actividades en Guerrero.Tres secretarios de Estado han muerto en accidentes aéreos: Juan Camilo Mouriño, en noviembre de 2008, cuando el avión en que viajaba se derrumbó en la Ciudad de México.Ramón Martín Huerta, titular de la SSP, falleció en septiembre de 2005 al precipitarse el helicóptero en que viajaba en Xonacatlán.Y Francisco Blake Mora murió en 2011, cuando se estrelló su helicóptero en Chalco.Por otra parte, 11 de los 15 lesionados por la caída del helicóptero militar Black Hawk UH-60M donde viajaban Navarrete Prida y el gobernador Alejandro Murat, fueron dadas de alta de hospitales de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca.Derivado del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes a las 22:15 horas, en el Hospital General Rural Prospera No. 35 de Santiago Jamiltepec fueron atendidas 15 personas con traumatismo de las cuales 11 ya fueron dadas de alta y los cuatro pacientes restantes aún son atendidos en el Hospital Ordinario No. 41 de Santa Cruz Huatulco, informó dicha Delegación en un comunicado.A través de IMSS-Prospera, indicó, se brindó el apoyo necesario para el traslado de pacientes relacionados con el accidente, incluyendo a un menor.También se coordinó el traslado de pacientes a otros hospitales cercanos para su pronta atención y recuperación.De acuerdo con el Seguro Social, tras el sismo de magnitud 6 del pasado viernes, el Hospital General IMSS Prospera No.35 de Santiago Jamiltepec no sufrió daños estructurales ni suspendió en ningún momento el servicio a los derechohabientes.Por otra parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para 33 municipios oaxaqueños por las afectaciones que dejó el sismo magnitud 7.2 del 16 de febrero.Entre los Municipios en emergencia están Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Santa Catarina Juquila y Santos Reyes Nopala.Con la emisión de esta Declaratoria de Emergencia, se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), para que las autoridades locales cuenten con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

