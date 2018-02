Los partidos políticos enfrentan 4 mil quejas por afiliación forzosa a sus padrones y presunto mal uso de datos personales.La información que los denunciantes señalan que fue mal usada por los partidos, es el nombre y datos registrales que constan sólo en credenciales para votar, como lo es la clave de elector, sin la cual su empadronamiento en un partido no es válido, publicó El Universal.El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a decenas de procedimientos ordinarios sancionadores contra los nueve partidos nacionales, que están actualmente en investigación. Carlos Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, confirmó que aunque van casi 4 mil quejas.Recordó que afiliarse o no a un partido político implica un acto de voluntad y “la afiliación es un derecho político fundamental, por eso estamos ante un tema grave que no se debe permitir”.Según datos con corte a enero, cuando aún no se llegaba a las 4 mil denuncias, el PRI encabezaba la lista de quejas, con mil 124 personas que acusaron afiliación indebida; el PRD, 431, y el PVEM, 90 querellas. En general todos los partidos enfrentan acusaciones: Movimiento Ciudadano cuenta con 28; el PAN, 18; Encuentro Social, 17; Morena, 15; NA, 15, y el PT, 11 casos, aunque los números crecen a diario.Todos estos casos son nuevos y están en investigación en la UTCE, pero, dijo Ferrer, hasta el momento no hay evidencia de que los partidos estén obteniendo los datos de fuentes como las bases del INE. Ferrer recordó que en todos los casos los partidos tendrán que demostrar que las afiliaciones fueron libres y voluntarias. “Si el partido logra demostrar que el ciudadano se afilió voluntariamente no hay problema, pero si no, sí hay una falta”, declaró el experto del INE.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.