Rinde protesta Anaya como candidato

Ciudad de México— Ricardo Anaya rindió protesta como candidato presidencial del Frente opositor y advirtió que el "dinosaurio moribundo" no lo detendrá en su carrera a Los Pinos.En el Auditorio Nacional, ante unos diez mil simpatizantes, el panista queretano advirtió que no le temblará la mano para acabar con el pacto de impunidad y que no tendrá miramientos para luchar contra el crimen organizado."Ese dinosaurio moribundo que ha intentado destruirme a dentelladas y a coletazos infames, que ha tratado por todos los medios de romper nuestro Frente y de quebrar nuestra coalición, no ha podido ni no podrá lograrlo. A mí no me van a doblar y a nosotros no nos van a vencer", sostuvo el frentista.Anaya reconoció que lucha "en una contienda cerrada por el primer lugar", pero señaló que su campaña es la que más ha crecido.En presencia de Gobernadores y de los dirigentes de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya prometió que, eventualmente como presidente de la República, no se dedicará a administrar la mediocridad.El candidato aseguró que Andrés Manuel López Obrador representa "un cambio atrapado en las ideas del pasado"."Yo no quiero ser presidente de México para seguir con más de lo mismo. Yo no aspiro a llegar a la Presidencia para administrar la mediocridad", agregó Anaya.