Ratifica Morena a AMLO como candidato

Ciudad de México— A mano alzada y por unanimidad, la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) avaló el registro de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial.Delegados e integrantes de las dirigencias nacional y locales se instituyeron en Asamblea Nacional Electiva para ratificar la designación de López Obrador, en un hotel del Centro de esta ciudad.En su discurso, López Obrador se comprometió a gobernar con terquedad, necedad y locura, para acabar con la corrupción y promover el desarrollo de México.El político tabasqueño insistió en su propuesta de discutir con víctimas el plan de dar amnistía a infractores a fin de conseguir la paz.Obrador sostuvo que acabará con privilegios del Gobierno y que no habrá aumento de impuestos.También ofreció certeza a empresarios, y dijo que el actual reparto de concesiones de radio y televisión se respetará.Durante su gobierno, afirmó, se respetará la libertad de prensa y no se cancelarán programas, como sucedió con José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui.El candidato de Morena adelantó que no habrá espionaje y se acabará con la tortura, además de que se replanteará la Reforma Educativa con respeto a los derechos laborales de los maestros y se reconstruirá el sistema de salud pública.AMLO sostuvo que se revisarán todos los contratos que hayan sido asignados mediante la corrupción y el influyentismo.Los Consulados de México en Estados Unidos, aseguró, funcionarán como procuradurías de defensa de migrantes.El ahora candidato presidencial llegó a la cita acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez.Entre los asambleístas están Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y otros aspirantes al Congreso.

