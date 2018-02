Acusan 'agandalle' en Consejo del PRD

Ciudad de México— Militantes del PRD acusaron un acuerdo de las principales corrientes del partido para acaparar la mayoría de votos en el Consejo Nacional a fin de aprobar fácilmente las listas de sus candidatos al Senado y la Cámara de Diputados.Consejeros nacionales acusaron a Nueva Izquierda, conocida como “Los Chuchos”; Alternativa Democrática Nacional (ADN), que dirige Héctor Bautista, y Vanguardia Progresista, liderada por Héctor Serrano, de amañar las listas de consejeros con derecho a voto en la reunión plenaria para quedarse con las posiciones de las corrientes minoritarias.“Les empezaron a meter consejeros a las expresiones, les dieron de baja consejeros, y se están peleando porque no les cuadran los números. Cambiaron las listas de consejeros”, afirmó la consejera nacional Dorisol González, de la expresión Militantes de Izquierda.Elizabeth Segura, de Galileos, señaló que, sin justificación, decenas de consejeros nacionales fueron informados de que no podrían votar en el Consejo Nacional y fueron enviados a sufragar a otras entidades.“Lo único que estamos pidiendo es basta de esta situación por parte de estas corrientes, regresemos a la lista (original) y que estas tres corrientes respeten los acuerdos”, pidió.Segura expuso que las tribus más perjudicadas son Galileos, Foro Nuevo Sol e Izquierda Democrática Nacional (IDN), que perdieron alrededor de 30 consejeros.“Lo único que queremos es respeto, si somos un partido de corrientes, respeten a cada corriente de acuerdo a la fuerza que trae.“Galileos, IDN y Foro somos aproximadamente más de 100 consejeros nacionales, las otras corrientes tienen que respetar la cantidad de consejeros nacionales que somos, porque no somos pocos”, sostuvo.Por su parte, González acusó que la corriente más beneficiada es Vanguardia Progresista, a la que pertenecen Alejandra Barrales y el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.“Quien se está agandallando principalmente es Vanguardia Progresista, se les están asignando muchos consejeros. Lo chistoso de todo esto es cómo Vanguardia, de tener una minoría de consejeros en la elección de 2014, hoy en día resulta que hasta tuvieron a la presidenta, que es Alejandra Barrales”.La incompatibilidad de las listas desató un zafarrancho en la mesa de registro de consejeros, pues algunos, a empujones, amagaron con meterse a la fuerza.El acceso al registro es controlado por integrantes de la corriente Nueva Izquierda, conocida como “Los Chuchos”, en cuyo poder está la presidencia del Consejo Nacional.Consejeros inconformes exigieron un cotejo de los listados, por lo que se conformó una “mesa de revisión” que se instaló con representantes de todas las corrientes.El presidente del Consejo, Arturo Prida, estimó que la reunión plenaria podría iniciar a las 22:00 horas.

