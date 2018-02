Atemorizó sismo a oaxaqueños

Ciudad de México– El sismo que se registró ayer en Oaxaca revivió entre pobladores el recuerdo del terremoto de septiembre.Señalaron que diario viven con el temor de que se registre un sismo de alta intensidad y que cause mayores destrozos en la entidad.Además, aseguraron que desde el sismo del pasado 7 de septiembre no han podido encontrar la calma."Yo sentí que la pesadilla se repetía y dije: '¡otra vez no con este maldito sismo!' Yo vivo con eso de estar mareada todo el tiempo, con dolor en la cabeza", contó Juana Morales, quien vive en el Centro de Oaxaca."Algunos ya hasta se han mudado, ya casi no quieren visitar aquí, y pues es que ni nosotros queremos estar aquí. Lo que pasa es que no hay dinero para irnos a otro lugar", agregó.Para José Santiago, lo sucedido ayer, implicó revivir la angustia que sintió el año pasado."¡Otra vez no, Dios mío!, ¿por qué nos haces esto?, ojalá ya deje de temblar. Otra vez pasó, en un día que no lo esperabas, cuando todo estaba normal otra vez", recordó el habitante de la capital oaxaqueña."Mis hijas, sólo pensaba en ellas y no podía comunicarme. Además, una de ellas no tiene teléfono y te preocupas, pero no puedes tenerlas encerradas".Pobladores indicaron que han tenido que tomar medidas en sus trabajos y hogares."¿No sé si viste que algunos dormían en la calle por miedo a temblores?, pues es precisamente de lo que tenemos miedo, de los interiores, ya vives con una maleta hecha, casi con los pies fuera de la cama", dijo Asunción Díaz, de Matías Romero."Algunos dicen que a todo se acostumbra uno, pero a este riesgo no. No creo que te puedas acostumbrar a perder a tu familia, a morir aplastado. Ellos eso dicen, yo no lo creo".En tanto, Ángel Ramírez, de Puerto Escondido, consideró que los protocolos de simulacros no evitan el sentimiento de angustia."Me encontraba en mi trabajo cuando de repente empecé a sentir este movimiento telúrico y todos asustados nos dirigimos al punto de reunión y lo primero que hicimos fue revisar las noticias. En cuanto a daños, puedo decir que no fueron muchos, pero sí cuarteaduras en paredes", señaló Ramírez.Esta mañana, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hasta este día suman 18 mil 832 réplicas del sismo del 7 de septiembre, cuyo epicentro se localizó en dicha entidad.