Ciudad de México– Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indagar la caída del helicóptero militar ayer en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, que ocasionó la muerte de 13 personas.El precandidato presidencial de Morena sostuvo que la dependencia debe dar a conocer los resultados de su investigación.Anoche, tras el sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa, el helicóptero militar UH60, que transportaba a funcionarios –entre ellos el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el Mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat–, se desplomó en un paraje y aplastó a pobladores.De visita en Pachuca, López Obrador expresó su reconocimiento al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, por haber asumido la responsabilidad del accidente aéreo.“Está haciendo lo correcto; que se investigue qué fue lo que sucedió, de qué se trata, creo que ellos pueden tener pronto un informe y darlo a conocer”, dijo en entrevista con medios.El morenista lamentó el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.“Es muy lamentable lo que pasó en Oaxaca porque la gente (las víctimas) no tenía ninguna encomienda en el asunto, fue un accidente y a ellos les tocó padecerlo; lamento mucho lo que sucedió, ya transmití mi pesar a los familiares de los que perdieron la vida.“Mi preocupación (también) por los que iban en el helicóptero, que afortunadamente no les pasó nada, corrieron ellos con suerte, es lamentable que esto pase, son accidentes, no se desean a nadie”, sostuvo.López Obrador señaló que el sismo de ayer agrava la situación de pobreza de los oaxaqueños, que no han terminado de reponerse de los temblores de septiembre del año pasado.“Es llover sobre mojado, de por sí hay mucha pobreza, como en todo el país, y luego los sismos; se agrava la situación de la gente”, comentó.El morenista afirmó que el Gobierno federal no tiene voluntad para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre.“Vamos nosotros a encargarnos de la reconstrucción del país, ya lo he planteado, ir a apoyar a los damnificados, porque hay mucho desorden en el Gobierno, no se atiende a la gente y están ya dedicados a otras cosas, yo espero que muy pronto estemos en el Gobierno para actuar y atender a la gente.“Es muy difícil hacer algo mientras esté el actual Gobierno, porque están desorganizados”, acusó.

