Impacta sismo a 42 millones de personas

Ciudad de México— El sismo de magnitud 7.2 registrado el viernes en el país fue percibido por al menos 42 millones de personas en un radio de 100 kilómetros del epicentro registrado en Pinotepa Nacional, Oaxaca.En una conferencia de prensa realizada por el Servicio Sismológico Nacional, Leonardo Ramírez Guzmán, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, mostró un mapa de intensidades estimadas, donde el radio del epicentro percibió una intensidad catalogada como “muy severa”.La información se obtuvo con la información de redes de estaciones de la universidad, aclaró.Ramírez Guzmán detalló que de esas 42 millones de personas, cerca del 57 por ciento, o sea 24 millones, lo percibió de manera moderada a fuerte, y 18 millones (42 por ciento), de fuerte a muy severo.En la Ciudad de México, la percepción más intensa se registró en el centro, mientras que al sur fue más baja, precisó.“En la región del lago (...) se ve en intensidades importantes o moderadas, en la franja que comúnmente asociamos con los daños en la Ciudad de México.“Los reportes de las estaciones icónicas en la Ciudad de México, CUP5 y SCT nos indican que hubo una aceleración de 6.6 centímetros por segundo al cuadrado en la primera y de 22 centímetros por segundo al cuadrado en la segunda.“La percepción en la zona de Ciudad Universitaria fue muy baja a comparación de lo que se sintió en la zona centro de la Ciudad de México”, agregó.En tanto, Juan Carlos Montalvo, geofísico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, refirió que según una encuesta que ellos aplicaron, el sismo fue perceptible de Aguascalientes hasta Chiapas, pero se sintió con mayor intensidad en Oaxaca y Guerrero.Xyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, recordó que la ciencia aún no puede predecir la ocurrencia de terremotos, sin embargo, señaló que sí puede señalar zonas con alta probabilidad sísmica.El país entero es altamente sísmico al estar ubicado sobre cinco placas tectónicas, como la de Cocos, que pasa por debajo de la de Norteamérica, lo que causó el sismo registrado el viernes.Daños en 500 inmueblesLa Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las afectaciones por el sismo arrojan un saldo preliminar de 500 estructuras dañadas, entre viviendas, edificios públicos y templos en 13 municipios de las regiones de la Costa, Sierra Norte, Sierra Sur y Ciudad de Oaxaca.Dos personas resultaron lesionadas y presentan fracturas que no ameritó hospitalización.La Comisión de Electricidad en Oaxaca informó que un total de 109 mil hogares fueron afectados por cortes de energía debido a que se presentó una afectación a una línea de transmisión de alto voltaje, lo que ocasionó una interrupción del suministro eléctrico en Pinotepa, Jamiltepec y Santa Rosa, municipios de la región de la Costa.El restablecimiento del suministro eléctrico en esta zona se normalizó a lo largo del sábado.A su vez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Aeropistas de Oaxaca atendieron las afectaciones específicamente en la carretera federal 200 donde se registraron derrumbes, fracturas de puentes y en la superficie de rodamiento.El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que no se registraron daños ni afectaciones mayores o estructurales en las escuelas de la entidad.Durante el sábado continuo con el proceso de monitoreo en las instituciones con la finalidad de detectar posibles riesgos, constatar las condiciones de cada una de las escuelas y descartar riesgos.Para los municipios de Pinotepa Nacional y Jamiltepec se acordó la suspensión de clases hasta que se verifique que los edificios de las escuelas públicas y privadas “son seguros y sus estructuras no sufrieron daños”. (Iris Velázquez/Agencia Reforma)

