Avala PAN candidatura de Mancera al Senado

Ciudad de México– El Consejo Nacional de PAN avaló la candidatura de Miguel Ángel Mancera al Senado, junto con otros 12 por la vía plurinominal.La presencia de Mancera en el segundo lugar de la lista provocó un debate de casi cuatro horas a puerta cerrada, y al final se impuso una mayoría.De los 326 consejeros que participaron, 15 votaron en contra."¡Esto es un atraco!", gritó en el vestíbulo del PAN el senador José María Martínez en reproche a la dirigencia del partido."Ellos están violando los estatutos y no están permitiendo que los consejos estatales decidan la lista, además no están considerando el impedimento legal que tiene Miguel Ángel Mancera, y así lo expusimos. El artículo 55 dice que los Gobernadores incluido el Jefe de Gobierno no puede competir en su jurisdicción, y así se los expusimos", recordó Martínez."Hubo amenazas, amagues para que no hubiera propuestas de los consejos estatales y eso les permitió cuadrar una lista y que se votara a mano alzada con falsos consejeros. Ellos llenaron el auditorio con falsos consejeros", insistió.En el debate hubo 10 oradores, cinco a favor y en contra."Nos arrollaron", dijo el exsenador Juan José Rodríguez Prats, uno de los oradores en contra.Quienes votaron a favor de la lista y, principalmente, de la inclusión de Mancera, un político que hoy gobierna por el PRD la Ciudad de México dijeron que es un pago a su apoyo para conformar la coalición entre el PAN-PRD y para ganar la elección presidencial con Ricardo Anaya.Aunque Mancera había amagado con romper esa coalición y buscar la candidatura por el PRD, al final declinó."Toda alianza pasa por dar y recibir", dijo Luis Felipe Bravo Mena"La política sin pragmatismo es pura ilusión", puntualizó.Mena dijo que el PRD postulará a la panista Xóchitl Gálvez.Uno de los últimos en salir del auditorio fue el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, el principal impulsor del listado.Zepeda dijo que era normal el debate, que algunos panistas querían impulsar a un mejor lugar "sus paisanos", refiriéndose a César Jáuregui, doceavo lugar en la lista y Javier Corral llegó a apoyar sin éxito."Pero al final de todo se trató de un asunto aprobado por mayoría", explicó el panista.El dirigente nacional, número 4 en la lista, dijo que la selección se aprobó a mano alzada con un 95 por ciento de los consejeros y que sólo unos 15 votaron en contra."Los votos en contra fueron los únicos que contamos", agregó Zepeda.El listado completo de los 13 candidatos al Senado por la vía plurinominal del PAN son los siguientes, en el orden en que aparecenLa excandidata mexiquense Josefina Vázquez Mota, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, la exjefa de la oficina del Gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, Indira de Jesús Rosales San Román, el líder nacional del PAN Damián Zepeda, la exasambleísta Kenia López Rabadán, el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, la exdirigente panista Cecilia Romero.El en el resto de la lista están el diputado michoacano Marko Cortés, la secretaria de Fortalecimiento Interno Adriana Aguilar, el ex dirigente nacional Luis Felipe Bravo Mena, la diputada federal Eloísa Talavera, el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui; la ex secretaria general del PAN en Jalisco Maribel Vargas Licea

