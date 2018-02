Ciudad de México— Un fuerte sismo sacudió el sur y centro de México, donde remeció edificios y provocó que cientos de personas salieran a las calles.Mientras el suelo se movía, a la memoria de muchos regresó un terremoto de magnitud similar que hace cinco meses provocó varios daños y dejó más de 300 fallecidos.Las autoridades mexicanas no habían reportado daños mayores ni víctimas por el sismo, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) tuvo una magnitud de 7.2 y se registró a 53 kilómetros al noreste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, a una profundidad de 24 kilómetros. Inicialmente, el organismo señaló que había sido de 7.5 grados, aunque poco después lo redujo.El sismo fue sentido además en los estados de Guerrero, Puebla, Morelia, Colima y Jalisco, precisó el Sismológico en su cuenta de las redes sociales.El movimiento se sintió hasta la capital del país, donde la gente abandonó edificios y casas, e incluso detuvo sus autos a la mitad de la calle.“Con lo que pasó el 19 de septiembre, pues ya nada más oí la alarma... y me salí descalza con mi niña”, dijo Mercedes Rojas Huerta, un ama de casa de 57 años, mientras permanecía sentada afuera de su casa en la colonia Condesa, una de las más afectadas por el terremoto de hace cinco meses.El 19 de septiembre de 2017, el centro del país fue sacudido por otro movimiento telúrico de 7.1 grados que dañó varios edificios y dejó más de 300 fallecidos.Aunque su epicentro fue cerca de la capital, en el estado central de Puebla, la mayoría de las víctimas se registraron en la Ciudad de México.“Tengo miedo en meterme. La casa es vieja”, dijo Rojas, quien recordó que le daba temor sólo recordar que en el terremoto anterior se cayeron varios edificios.El Servicio Sismológico de México señaló que casi una hora después del sismo se habían presentado al menos 59 réplicas, la más fuerte de unos 5.9 grados.El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló en su cuenta de Twitter que no tenía reportes de daños mayores.La Cruz Roja reportó en Twitter que se colapsó la fachada de un edificio en la colonia Condesa e incluyó un video de personas que caminaban en medio de la calle llena de polvo. Sin embargo, periodistas que llegaron hasta el lugar no encontraron nada.El gobierno de Oaxaca señaló en su cuenta de Twitter que sólo tenía registrado algunos daños materiales cerca del epicentro, en las comunidades de Pinotepa y Santiago Jamiltepec, y que se instalaron albergues para la gente que salga de sus viviendas.En el estado de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat dijo en su cuenta de Twitter que las autoridades estatales evaluaban aún las distintas zonas para determinar si hubo daños.El epicentro fue en una zona rural del oeste de Oaxaca, cerca de la costa del Pacífico y de la frontera con el estado sureño de Guerrero.El sismólogo Paul Earle dijo que el movimiento de ayer parecía un evento sin relación con un sismo que el 8 de septiembre ocurrió también en Oaxaca, y que tuvo una magnitud de 8.2 grados.Desde su despacho en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó la instalación del Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Prevención de Desastres.Ordenó al titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, trasladarse a Pinotepa Nacional en Oaxaca para supervisar acciones de apoyo a la población que pudo resultar afectada por el sismo.De igual modo, instruyó a las fuerzas armadas a hacer presencia en las zonas afectadas.En el despacho presidencial de la Casa Lázaro Cárdenas, el mandatario entabló comunicación telefónica con los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat y de Guerrero, Héctor Astudillo para conocer reportes preliminares sobre daños en estas entidades.De acuerdo con fuentes oficiales, no se descarta la visita del jefe del Ejecutivo este fin de semana a Oaxaca para supervisar labores de apoyo a las familias afectadas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.