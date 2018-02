Ciudad de México— La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que el sismo de magnitud 7.2 dejó daños en viviendas ubicadas en los municipios de Pinotepa Nacional y Jamiltepec.En su reporte preliminar, la dependencia afirmó que no hay pérdidas humanas, al tiempo que los delegados realizan monitoreos en las ocho regiones de la entidad.“En el Istmo no se reportan daños, solamente algunas crisis nerviosas. Lo mismo se reporta en la Región de la Cañada, la Sierra Norte y en Sierra Sur estamos por recibir el reporte”, explicó la dependencia.Usuarios de redes sociales han compartido fotos de bardas parcialmente derrumbadas o agrietadas en la comunidad de San José del Progreso, Municipio Villa de Tututepec, y en Pinotepa Nacional.“Se procede a la aplicación del Plan Estatal De Auxilio a la Población, implementando recorridos para salvaguardar la vida humana, en caso de ser necesario escribió Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, en su cuenta de Twitter.Asimismo, se reportan cuarteaduras en la Iglesia de Putla y San Pedro Jicayán, y en la capital de Oaxaca se informó del rompimiento de tuberías de gas en el Hospital Civil.“En Juchitán se sintió fuerte, como si estuviéramos sobre el agua, aunque no he visto ningún daño aquí”, dijo el artesano Cándido Santiago.El sismo también provocó daños materiales en el Municipio de San Juan Colorado, a unos 30 kilómetros de distancia de Pinotepa Nacional, donde fue el epicentro.A través de dos videos, un habitante evidenció que el temblor dejó sin luz eléctrica a los hogares de la Ciudad y provocó cuarteaduras en ellas, así como también en una iglesia.“Pues si quieren hablar con sus familiares acá en San Juan Colorado no entran mucho las llamadas”, dijo en el video.“Está saturada la línea, les aconsejamos hacerlo más tarde”, agregó mientras recorría la zona afectada.La Secretaría de Protección Civil del estado informó que hasta el momento no se han reportado daños en las siete regiones de Guerrero.El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que la Policía Federal ha reportado que no existen daños en las carreteras y que la fluidez vehicular transcurre con normalidad.Sin embargo, personal de Protección Civil del estado continúa monitoreando para verificar si hubo afectaciones.En Cuajinicuilapa, municipio que colinda con Pinotepa Nacional, hay reportes de deslizamiento de tejas de las casas.El gobernador de Puebla, Tony Gali, dijo que en la iglesia de Atzala se reportó un desprendimiento.“En Atzala me reportan esta iglesia que había sufrido daños, donde fallecieron algunas personas en el sismo pasado, algún desprendimiento pero de ahí en fuera todo sin novedad”, declaró en entrevista.El alcalde de Puebla, Luis Banck, dijo que hizo una revisión preliminar de algunos edificios del centro histórico, los cuales no sufrieron daños. (Arcelia Maya/Agencia Reforma)