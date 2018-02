Avala Meade tarea de Ochoa

Ciudad de México— José Antonio Meade respaldó ayer la gestión del dirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa.En medio de las voces de militantes que piden la renuncia del líder tricolor por su desempeño en el reparto de candidaturas, el aspirante presidencial del PRI consideró positivo el desempeño de Ochoa, si se le compara, señaló, con las rupturas que se han generado en el PAN."Nos parece que el procesamiento que se ha hecho, en condiciones complicadas y difíciles, es un procesamiento que compara muy bien con lo que hemos visto; sobre todo, cuando nos damos cuenta del éxodo que se ha dado en otros partidos", comentó en entrevista luego de una reunión informal con medios."Podemos compararlo con la gestión de otros presidentes de partido y lo que vemos, cuando contrastamos a la del PRI con la del PAN, es una gestión en la que, de este lado, hay emoción".Aunque reconoció que existen "dificultades naturales" en el procesamiento de las campañas, Meade confió en que el tricolor mantenga la unidad interna.Diputados federales y senadores priistas han expresado críticas a la tarea de Ochoa como dirigente de su partido, e incluso algunos han planteado la necesidad de hacer ajustes para recuperar competitividad rumbo a los comicios del próximo primero de julio.Por otro lado, el exsecretario de Hacienda dejó en claro que no se deslindará del presidente Enrique Peña Nieto y su Gobierno, a pesar de los negativos que registra en los sondeos de opinión.Meade pronosticó que, una vez que arranquen las campañas, la distancia o el deslinde se tomará en función de las estrategias que no han funcionado."Habrá un deslinde claro de los problemas que tiene el país, de las circunstancias que tienen insatisfechos a los ciudadanos."Los ciudadanos quieren ver que pongamos distancia entre los problemas, entre aquellas instituciones que no les han dado resultados", indicóCuestionado sobre el resultado de recientes encuestas, que lo colocan –en su mayoría– en el tercer lugar de las preferencias, el abanderado del tricolor insistió en que la precampaña le permitió crecer en materia de conocimiento.El exfuncionario federal también habló de la disputa que se registrará en la contienda por el voto de los maestros, luego del respaldo que el grupo de Elba Esther Gordillo ha ofrecido al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador."Estamos convencidos de que los maestros encontrarán en nosotros el reconocimiento a su gestión, trabajo y vocación", agregó. (Claudia Guerrero/Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.