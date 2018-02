Ciudad de México— Los mexicanos no podrán conocer información detallada de la ordeña a los ductos de Pemex, hasta cinco años después de ocurrida.Petróleos Mexicanos decidió cerrar por un lustro la información sobre los operativos, los ductos ordeñados y los municipios afectados."Se le informa que el Comité de Transparencia confirma la reserva hasta por 5 años y la confidencialidad de la Información requerida (...), alude a la seguridad nacional", argumentó la petrolera en una respuesta fechada el 13 de febrero."Su divulgación pone en riesgo la infraestructura y el medio ambiente y por ende la seguridad pública; asimismo porque se trata de secreto comercial e industrial con cuya publicidad se estaría otorgando una ventaja competitiva a las empresas que no son parte de la relación con Pemex Logística".En diversas peticiones de información se ha solicitado a Pemex conocer el número de tomas clandestinas halladas en su red de ductos que han sido reabiertas por la delincuencia, los municipios más afectados, las pérdidas económicas por el robo de combustible y el volumen de hidrocarburo robado.Sobre el hallazgo de tomas clandestinas por municipio, la empresa advirtió que proporcionar esa información coloca en "alta posibilidad a esta empresa de sufrir algún tipo de atentado o bien que se destruya la infraestructura de distribución y transporte de los productos, con lo cual se puede dañar la estabilidad financiera y económica del País"."Se podrían perder capitales de inversión extranjera y nacionales, así como afectar de manera directa a la economía de las familias mexicanas, derivado del desabasto de los hidrocarburos que se distribuyen. Esto se trata sin duda alguna de un tema de seguridad nacional y de seguridad pública", indicó.En cuanto a los ductos afectados y el producto robado, Pemex advirtió que dicha información implica a la delincuencia identificar lo que se distribuye por tal vía."Las acciones ilícitas e indebidas sobre los ductos han provocado que los productos se fuguen y dependiendo de la magnitud de la acción ilícita se ha afectado a la población" reiteró la empresa en otra respuesta del 15 de febrero."De ahí la necesidad por velar por su no divulgación", respondió Pemex.Además, la empresa advirtió que la información es reservada debido a que están en curso una serie de investigaciones por la ordeña.

