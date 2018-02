Sospecha la PGR salidas de Elba Esther

Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) duda que Elba Esther Gordillo haya permanecido en su departamento de Polanco durante todo el tiempo que lleva en prisión domiciliaria, dado que no ha podido revisar ni descartar si el inmueble tiene un acceso a otro contiguo."Lo anterior genera duda razonable de que la procesada Elba Esther Gordillo pudiera estar abandonando o abandonar el domicilio autorizado para llevar a cabo la prisión domiciliaria, transgrediendo con dicha conducta los límites para gozar del citado beneficio", indicó el Fiscal José Francisco Miguel López .Según la petición de restricción de medidas de seguridad, entregada al juez federal Alejandro Caballero, las visitas de Gordillo han sido "prepotentes" y a veces se juntan 10 en un día, convirtiendo el lugar en una "oficina de despacho"."Dicha eventualidad trae como consecuencia que no se tenga un conocimiento objetivo respecto de las comunicaciones y temas que se entablan con las personas que visitan a la hoy procesada y que en ocasiones llegan a visitarla más de una decena de personas diariamente", indicó López."Por ello, esta Representación Social estima que la procesada en lugar de tener una prisión domiciliaria, tiene una oficina de despacho en donde atiende a un sin fin de personas, desconociendo para qué fines".El funcionario advirtió que debido a estas condiciones existe un riesgo de fuga que desestabilizaría "la paz y la seguridad del Estado mexicano" por la importancia de la maestra como ex dirigente sindical."Lo anterior, en virtud del contenido del informe rendido por los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) donde se advierte que pasan periodos prolongados sin que se tenga contacto visual con la procesada y el hecho de que lleguen personas a visitarla no implica que ella esté dentro del inmueble y que sea solamente un distractor", dijo el Fiscal de la PGR.Los dos agentes de la PFM que la PGR tiene comisionados en el exterior del departamento de Gordillo en Galileo 7 y del edificio han reportado además que ingresan varias visitas en horarios no adecuados."Incluso a la entrada y salida algunos de ellos se encuentran en una actitud prepotente; personas ante quienes después de identificarse como Policías Federales Ministeriales les solicitan alguna credencial que los identifique, así como el motivo de su presencia en el lugar, a lo que algunas ocasiones les responden con evasivas o simplemente manifiestan ser familiares y que visitan a la maestra", refierió el Fiscal.Los agentes no han podido vigilar a la maestra en el interior de su penthouse ni podido revisar ni descartar si tiene otra salida que pudiera facilitar su evasión."Existe el riesgo fundado de que en cualquier momento la procesada Elba Esther Gordillo Morales pretenda sustraerse de la acción de la justicia, ello ante su conducta de no acatar las medidas dictadas", indicó.

