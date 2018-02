Renuncia Marichuy a búsqueda de candidatura independiente

Ciudad de México- Tras el accidente que sufrió la aspirante indígena a la candidatura independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, su objetivo principal ya no es llegar a la boleta electoral, sino mantener el movimiento de organización que emprendió en las comunidades más pobres del país, aseguró Juan Bobadilla, concejal purépecha del Congreso Nacional Indígena (CNI).“Nuestro proyecto no es la recavación (SIC) de firmas es llamar al pueblo a organizarse, por lo tanto, nuestra temporalidad sale de los tiempos electorales y de los tiempos que tiene el INE y no pensamos pedir nada al gobierno federal”, explicó el concejal en conferencia de prensa.A pocos días que venza el plazo para la recolección de firmas de los aspirantes independientes y con 229 mil 913 validos por el INE, el Concejo Indígena de Gobierno rechazó solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE), una prórroga para intentar concretar el registro de “Marichuy” como candidata independiente, pero continuarán con su movimiento de organización desde los pueblos para impulsar un proyecto integral a favor de las comunidades y acabar con las cúpulas partidistas.Marichuy es solo la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, nuestras decisiones son colectivas y no vamos a buscar un plazo más para la recolección de firmas, si la ley electoral nos lo pueda contemplar de momento no se ha solicitado, pero nosotros continuaríamos porque esto va más allá de los procesos y las instituciones”, agregó Bobadilla.“Marichuy” necesita 866 mil 593 firmas en 17 entidades federativas, pues solo así podrá ser incluida en la boleta de la contienda presidencial del próximo 1 de julio y el plazo vence el próximo 19 de febrero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.