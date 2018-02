'Desecha' INE a 146 independientes

Ciudad de México— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó ayer que 39 aspirantes a diputados federales cumplieron con todos los requisitos para obtener la candidatura independiente.Los demás aspirantes no tendrán el registro debido a que no lograron las firmas necesarias, no presentaron sus informes de gastos, no consumaron la dispersión de apoyos u obtuvieron sus firmas de forma fraudulenta.Aunque será sancionada con una amonestación pública por algunas irregularidades en sus informes de gastos, entre los aspirantes que a partir del próximo 29 de marzo tendrán su registro, destaca la senadora con licencia y expanista Luisa María Calderón, quien es hermana del expresidente Felipe Calderón.El organismo electoral explicó que, inicialmente, 187 ciudadanos obtuvieron la constancia que los acreditó como aspirantes independientes a una diputación, de los cuales dos desistieron.De los 185 aspirantes restantes, sólo 40 lograron cumplir con los requisitos de acopio y dispersión de firmas, en tanto que otros 23 las juntaron de forma fraudulenta a través de credenciales “simuladas” o copias de las mismas.El INE acreditó que de esos aspirantes, en promedio el 30 por ciento de sus firmas fueron auténticas y el resto fueron apócrifas, por lo que dio vista a la Fepade para que imponga las sanciones correspondientes.Destaca que la totalidad de los 14 aspirantes a diputados de la Ciudad de México que lograron las firmas necesarias para obtener la candidatura utilizaron ese tipo de credenciales “simuladas”, en porcentajes que llegaron hasta el 99 por ciento del total de apoyos que juntaron.Esos aspirantes están vinculados a Podemos Juntos, colectivo encabezado por Xavier González Zirión, aspirante independiente a la Jefatura de Gobierno.“De ellos ninguno ejerció su derecho de audiencia cuando fueron notificados, y ahí la simulación fue del 84 al 99 por ciento”, expuso el consejero Ciro Murayama.“Así nos encontramos ante un intento de fraude a la ley, de engañar a la autoridad, de burlar a la ciudadanía”.También se acreditó que, en el caso de Nuevo León, obtuvieron sus firmas de forma fraudulenta Jaime Jair Sandoval, José Garza Rodríguez y José Eduardo Santos González, que ocupó la Dirección General de la Oficina del Secretario de Educación de Nuevo León durante la Administración de Jaime Rodríguez “El Bronco”.Aunado a los aspirantes que hicieron fraude, el Consejo General expuso que 107 de los 185 aspirantes que juntaron firmas no presentaron ningún informe de gastos, por lo que serán sancionados.Entre esos aspirantes está Víctor Manuel Escobar del distrito 8 de Baja California, quien no tendrá el registro pese a que formaba parte de los 40 aspirantes que cumplieron los requisitos de acopio y dispersión de firmas.Por ello, en total serán 39 los aspirantes que el próximo 29 de marzo obtendrán su registro como candidatos independientes.El consejero presidente, Lorenzo Córdova, refirió que el INE revisará de manera detallada las firmas de los aspirantes sin partido al Senado y a la Presidencia de la República.“Tendremos que repetir este proceso para quienes aspiran a una candidatura independiente al Senado de la República y también a la Presidencia de la República”, resaltó.

