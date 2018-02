Precandidatos se quejan de espionaje

Ciudad de México— El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reconoció ayer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) da “seguimiento” a los precandidatos presidenciales.El panista Ricardo Anaya había denunciado previamente que personal de esa dependencia lo vigilaba.“Está (el Cisen) realizando funciones, que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas. No se trata de un caso ni de espionaje ni de espionaje a opositores ni de medidas de carácter clandestino”, dijo Navarrete.“El seguimiento del Cisen es para cualquier actividad relevante que tenga que ver con sus funciones, no para una persona en particular, ni mucho menos para un candidato o no candidato”.El aspirante presidencial panista difundió ayer en sus redes sociales un video en el que encara a una de las personas que lo sigue en carretera, quien se identificó como José Juan Gaeta, integrante del órgano de inteligencia civil, a cargo de Alberto Bazbaz.“En lugar de perseguir delincuentes, espían opositores. Por eso estamos como estamos”, lamentó Anaya en su mensaje.La semana pasada, el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que el Cisen filtra información a los estrategas de campaña del PRI y el PAN para emprender una guerra sucia en su contra.“Hay expedientes. Han investigado a mis hijos, a toda mi familia, desde el Cisen. Va a desaparecer el Cisen, y no es venganza, es poner orden y que se acabe el espionaje”, dijo el tabasqueño.Legisladores de Oposición condenaron el espionaje a los aspirantes.El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, recordó que su partido desaprobó el nombramiento de Alberto Bazbaz como titular del Cisen, porque él fue responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde no se hizo nada en contra de la delincuencia organizada.En cambio, afirmó, sí se usó información clasificada de la Unidad de Inteligencia para atacar a los contrincantes políticos, como fue el caso de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México.“Vemos un hecho que confirma que están usando las instituciones para amedrentar, para espiar, para seguir a los candidatos o precandidatos de los diferentes partidos políticos”, dijo tras la denuncia de Ricardo Anaya.El panista exigió al Gobierno federal sacar las manos del proceso electoral.“Dejen a los mexicanos elegir con libertad. No espíen, no amedrenten a los aspirantes a diversos cargos de elección popular.“Volvemos a hacer la exigencia al Estado mexicano de que evite el uso de las instituciones para influir en el voto de la sociedad”, manifestó Cortés.En tanto, el coordinador de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri, reprobó el “asedio” del Gobierno federal, a través de sus aparatos de inteligencia, hacia los precandidatos presidencial opositores.Hizo un llamado al presidente de la República para que detenga el acoso hacia precandidatos.“En el caso de que los interesados soliciten vigilancia del Cisen, está bien que se les otorgue; de lo contrario, no es correcto vigilar a la gente”, planteó.En alusión a la reacción de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que se sólo hace un “seguimiento a los precandidatos”, Martínez Neri consideró que lo que hacen es espiar a los precandidatos de oposición.Manuel Granados, presidente del PRD, exigió al Gobierno federal que aclarar el uso de la información recabada por el "seguimiento" a Ricardo Anaya."Se debe revisar lo sucedido, porque no sabemos cuál es el propósito de ese seguimiento, acompañamiento o vigilancia."Queremos que no se ponga en riesgo la integridad de las personas, que no se genere incertidumbre con la utilización de la información porque ese seguimiento es para la generación de una información", manifestó.El dirigente del sol azteca dijo que cualquier información que se recabe sobre un candidato presidencial debe tener un fin y un destinatario, lo cual tiene que aclarar la Secretaría de Gobernación.