Colocan primera piedra de Embajada de EU

Ciudad de México— El gobierno de Estados Unidos dio el primer paso para la construcción de muros en México, pero no en la frontera, sino para su nueva Embajada en la capital del país, proyecto que tendrá un costo de 943 millones de dólares.Con la presencia de autoridades federales y de la Ciudad de México, este martes se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva sede diplomática, que tendrá una extensión de 3.4 hectáreas, en la zona de Nuevo Polanco.La Embajadora Roberta Jacobson aseguró que están "rompiendo el suelo mexicano" para generar un ambiente extraordinario para nutrir las relaciones bilaterales."México es uno de los socios más cercanos y más valorados de los Estados Unidos, somos vecinos con una profunda historia y con un futuro compartido", afirmó, e hizo un brindis por los próximos 100 años de las relaciones bilaterales.Jacobson recordó que la sede actual inició sus operaciones en la Ciudad de México en 1964, pero la relación se ha transformado y diversificado, por lo que es necesario un nuevo edificio.El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada, dijo que esta nueva sede diplomática da inicio a otro capítulo de la relación, en beneficio de todos.En entrevista, se preguntó al subsecretario qué pensaba de que se colocara la primera piedra de una Embajada y no de un muro."Es muy simbólico, por supuesto, es una situación muy favorable porque estamos hablando de un inmueble que yo creo que va a ser de los más grandes que tiene Estados Unidos no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y es algo que nos llena de satisfacción, porque es algo que va a proyectar lo que es un relación que es por demás intensa, compleja pero al mismo tiempo, profunda", comentó.El proyecto está a cargo del despacho de arquitectos de Nueva York Tod Williams Billie Tsien Architects / Davis Brody Joint Venture.El contrato de construcción se adjudicó en septiembre de 2017 y su finalización está prevista para 2022.Al acto asistieron el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la delegada de la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez y el empresario Carlos Slim."Debe de ser una buena noticia para los vecinos (la construcción de la Embajada), en materia de seguridad, en materia de desarrollo, seguramente esta obra, en el transcurso de su ejecución, será un foco de atracción para inversiones", mencionó Mancera en entrevista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.