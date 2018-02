Ciudad de México- Margarita Zavala y Ricardo Anaya, ambos emanados de las filas del PAN, están cerca de confrontarse en las próximas elecciones presidenciales.De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), Zavala, aspirante independiente a la Presidencia, juntó las firmas requeridas en 17 estados del país, por lo que ya tiene virtualmente asegurado un espacio en la boleta electoral del 1 de julio.La legislación electoral establece que para obtener la candidatura independiente al Ejecutivo federal, los aspirantes deben recolectar 866 mil 593 rúbricas, lo que ya logró la ex panista, así como juntar apoyos equivalentes al 1 por ciento de la lista nominal en 17 entidades.Según el INE, Zavala ya acopió las firmas necesarias en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Durango y Estado de México.Así como en Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.Con 183 mil 057 firmas recopiladas, el Estado de México es la entidad que más apoyos ha aportado a Zavala; le siguen Chiapas, con 86 mil 615 firmas, y Oaxaca, con 86 mil 247.Además, con corte al 12 de febrero, Zavala tiene un total de 1 millón 459 mil 568 firmas, de las cuales 959 mil 697 ya fueron verificadas preliminarmente por la autoridad electoral.Sin embargo, aunque ya cumplió con los requisitos de acopio y dispersión, aún falta que el INE valide sus reportes de gastos y que verifique si sus firmas fueron obtenidas de manera legal o, como se detectó en casos de aspirantes independientes a diputados federales, tienen origen fraudulento.Zavala abandonó el PAN en octubre del 2017 en medio de diferencias con Anaya, actual abanderado presidencial del blanquiazul, a quien acusó de apropiarse del partido para satisfacer sus ambiciones políticas.Además de la ex panista, el gobernador de Nuevo Léon con licencia, Jaime Rodríguez, y el ex perredista Armando Ríos Piter ya cumplieron con los requisitos de acopio y dispersión de firmas.

