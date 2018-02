Apoya partido político a musulmana en Oaxaca

Oaxaca- Marisol Sánchez, oaxaqueña practicante de la religión musulmana, después de vivir episodios de rechazo y discriminación por su atuendo, fue recibida por el Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), un instituto político local y de nuevo creación.También conocida en su religión como hermana Noor, Marisol es madre de familia y cursó la carrera de Biología en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), por lo que aplicó para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente dentro del PMR.En entrevista se definió como una mujer común, y descartó que portar el hiyab (velo en la cabeza) la haga diferente del resto de oaxaqueñas, aunque reconoció injustos los comentarios negativos que ocasionalmente le lanzan en la calle al vincularla con grupos terroristas.Son resultado (los comentarios) de la desinformación, pues no todos los musulmanes son terroristas potenciales, ni todos los mexicanos somos narcotraficantes, así de injusta es la apreciación”, apuntó.Recuerda que tampoco en el seno familiar, con principios en la fe católica, fue sencillo que la aceptaran por su credo como forma de vida. Incluso, dijo, “hubo momento de tensión con mis padres, lo que se superó con el tiempo y la prudencia”.La dedicación de Marisol al estudio del idioma árabe para la lectura del Corán ayudó para alcanzar el nombramiento de fundadora de esta religión (Shabala) Oaxaca."Son unos 20 practicante activos, entre oaxaqueños y extranjeros, de esta religión en la capital del estado, aunque cada día hay más personas que se acercan para conocer acerca de los fundamentos del islam.Resumió que en el islam no hay intermediarios, el trato directo es con Dios, te dijes a él, a través de cinco oraciones (salat) al día."En cada salat, tú le pides pendón, le dices que éstas arrepentida de tus acciones negativas”, indicó.Comentó que los creyentes de esta religión oran en una Musala, que aspiran a convertirla en la primera mezquita en la ciudad de Oaxaca.Marisol, de 35 años, anhela hablar correctamente el árabe para leer de manera fluida el Corán; además anhela viajar a Pakistán donde se practica su religión.Por lo anterior, Noor destina su esfuerzo y dedicación en apoyar a sus semejantes contra adversidades como la discriminación, marginación, violación de los derechos humanos, por lo que “hoy puedo demostrar desde ámbito político el empoderamiento y la tenacidad para trabajar por un mundo mejor”.En relación a su participación dentro del nuevo partido político, que contenderá el 1 de julio en el proceso electoral concurrente, Marisol descartó participar por algún cargo de elección popular al Congreso local o ayuntamientos.Ante el nuevo reto que hoy representa para ella encabezar este esfuerzo convoca a sus hermanas y hermanos a respaldarla a cerrar filas a favor de una sociedad más justa.Finalmente, Marisol Sánchez reconoció a Guadalupe Díaz Pantoja, presidenta del Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), por permitirle trabajar y pertenecer a este nuevo partido en donde dijo no existe ambición; “todos venimos de abajo para aportar a la sociedad que pide a gritos una alternativa y que de verdad seamos diferentes”.

