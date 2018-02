Difunden audio en que presuntamente Liliana Ibarra despotrica vs PAN

En redes sociales comenzó a circular una conversación telefónica donde una voz que se atribuye presuntamente a la diputada Liliana Araceli Ibarra Rodríguez despotrica contra el Partido Acción Nacional (PAN).El extracto de la grabación dura 29 segundos y en él se escucha a la legisladora supuestamente referirse a ese instituto político como “mierda”.“Eso es nuestra carta. Me vale madre el pinche PAN. Y lo que digan y lo que hagan porque me la pelaron. Así de sencillo. Y lo van a seguir haciendo. (Inaudible) ¿Pero sabes una cosa? Hoy tenemos una responsabilidad. No con el pinche partido. Yo traigo un plan de vida. Y me vale madre el PAN”, se oye en el audio.El Diario llamó a Ibarra Rodríguez para conocer una postura ante este señalamiento, pero, tras ser informada de que la llamada sería grabada por razones periodísticas, la legisladora dijo que a petición de su abogado y el PAN, no podía dar declaraciones porque mañana presentaría una denuncia.“Lo único que te puedo decir es que esa voz no es mía”, afirmó la diputada durante la entrevista telefónica con El Diario, donde señaló que se trata de violencia política contra la mujer porque estos hechos suceden cuando ella es una servidora pública.Dijo que mañana acudirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por lo que será hasta entonces cuando hará declaraciones oficiales.En la grabación, de la que no se conoce ningún contexto, Ibarra presuntamente dice que en dos años comienza a trabajar la carrera política de su hijo.“Entonces, volver a la mierda, pues no. Tú no sabes lo que los panistas vienen y me dicen”, se escucha en el audio.