Coatzacoalcos— Con la "campaña del PRI en ruinas", Ricardo Anaya aseguró que la contienda por la Presidencia de la República "será entre dos", entre su candidatura y la de Andrés Manuel López Obrador.El panista queretano cerró ante miles de simpatizantes su precampaña en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, en manos de Morena. Anaya arropó a Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del Gobernador del mismo nombre, quien aspira a sucederlo en el cargo.En entrevista y en su discurso, el candidato abanderado del Frente opositor derrochó optimismo y atribuyó los malos resultados de la campaña de José Antonio Meade a que el PRI-Gobierno no le cumplió al pueblo ni en seguridad, ni en economía ni en combate a la corrupción.Anaya mencionó que las encuestas que se manejan en su cuarto de guerra le dan "un empate técnico" en el primer lugar a su campaña y a la de López Obrador, y en donde el PRI -afirmó- se desfondó y su campaña se ha ido a las ruinas, por lo que está ahora en un lejano tercer lugar."Les traigo extraordinarias noticias: ¿Cómo cierra la precampaña en Veracruz? ¿Cómo cierra la precampaña a nivel nacional? Aquí en Veracruz, la buena noticia es que no vamos a ganar, sino que con Miguel Ángel Yunes vamos a arrasar la Gubernatura del Estado", prometió el ex presidente del PAN."A nivel nacional estamos recibiendo las últimas encuestas. Las que nos marcan cómo termina esta primera etapa de cara al proceso electoral. (...) La primera noticia es que ya estamos en empate técnico en el primer lugar de cara a la elección del primero de julio. Y la segunda noticia es que el PRI se desfondó, que su campaña está en ruinas y que ya no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Va haber un cambio en la Patria, en la República Mexicana", dijo Anaya.Ufano ante el gentío que lo vitoreaba, el precandidato afirmó que la plaza le había quedado chica. Al término del mitin, Ricardo Anaya caminó hacia el comité municipal del PAN para votar en la interna que su partido organizó para ratificar su candidatura con él como único aspirante.-¿Por quién votó? - le preguntaron.-Había una alternativa, por cierto muy buena, y voté por esa alternativa - respondió Anaya.

