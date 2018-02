El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desplazó a sus rivales en el trasiego de cocaína, heroína, drogas sintéticas y mariguana de México a Estados Unidos, de acuerdo con los gobiernos de ambos países.Este cártel se caracteriza por su alto poder de fuego. Entrena a sus sicarios con estrategias de contraguerrilla y guerrilla urbana, aprendidas de elementos de élite de los ejércitos de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y kaibiles de Guatemala.De acuerdo con investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue creado en 2007 por el Cártel del Pacífico bajo el nombre de Los Matazetas.Era un brazo armado que hacía frente en Veracruz a la organización encabezada por Heriberto Lazcano, El Lazca.De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, “mantiene extensa red en EU para transportar y distribuir drogas”, con centros de reparto en Los Ángeles, Nueva York y Atlanta. El trasiego lo realiza por mar, en vehículos de pasajeros o mezclados con mercancías en tractocamiones.El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado por los gobiernos de México y Estados Unidos como una organización criminal que ha desplazado a los otrora grandes cárteles.Los de Juárez, del Pacífico, del Golfo, los Zetas y los Beltrán Leyva ya no lideran más el trasiego de cocaína, heroína, drogas sintéticas y mariguana de México a la Unión Americana.El CJNG, la nueva fuerza, se caracteriza por su alto poder de fuego y el entrenamiento de sus sicarios en estrategias de contraguerrilla y guerrilla urbana, aprendidas de elementos de élite de los ejércitos de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y kaibiles de Guatemala.De acuerdo con informes e investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el CJNG tiene sus antecedentes en 2007, cuando fue creado por el Cártel del Pacífico bajo el nombre de Los Matazetas, pues originalmente eran un brazo armado que hacía frente en Veracruz a la organización encabezada por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.En sus inicios Los Matazetas quisieron presentarse como justicieros, pues afirmaban que acabarían con los secuestradores y extorsionadores que operaban en esa entidad.Ya para septiembre de 2011 habían cambiado de nombre, independizándose del Cártel del Pacífico. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se dieron a conocer a través de un video difundido en redes sociales.El gobierno de Felipe Calderón rechazó en ese momento que fueran un grupo paramilitar y afirmó que sólo eran narcotraficantes que buscaban adueñarse de la plaza en Veracruz.En febrero de 2013, en un segundo video un grupo de civiles armados, con uniforme táctico y capucha, dio a conocer el rompimiento de la alianza entre ellos y el Cártel del Pacífico.Entre los hechos de violencia atribuidos a este grupo criminal destaca el ocurrido en Jalisco el 6 de abril de 2015, en la carretera Puerto Vallarta-Las Palmas-Mascota-Guadalajara: una emboscada a la altura del poblado de Soyatán dejó 15 policías estatales muertos.También, el 1 de mayo de 2015, tras la presunta detención de "El Mencho", en Jalisco sicarios de la organización bloquearon carreteras, gasolinerías e incluso incendiaron bancos.Uno de los hechos más recordados de esa jornada fue el derribamiento de un helicóptero del Ejército mexicano, con un saldo de tres militares muertos. Hubo más ataques en estados como Colima, Guanajuato y Michoacán.Informes oficiales señalan que el CJNG posee una red de distribución de drogas que abarca varias ciudades importantes de EU, expansión que los hizo apoderarse de la ruta de la heroína, que en México inicia en Guerrero.De acuerdo con el Reporte Nacional de Amenazas de Droga 2017 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), las autoridades de ese país han puesto atención en esta organización criminal."Las áreas en México en las que opera la organización criminal están estratégicamente ubicadas a lo largo de rutas reconocidas de tráfico de heroína."A su vez mantiene una extensa red en los Estados Unidos para transportar y distribuir drogas ilícitas (principalmente heroína) a través del sur, el medio oeste y el este del país”, señala.El cartel introduce cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a EU a través de corredores que pasan por Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. En Estados Unidos estableció centros de distribución de esas drogas en Los Ángeles, Nueva York y Atlanta.El tráfico de cocaína y mariguana pueden realizarlo vía marítima, por los puertos de entrada a EU, o en vehículos de pasajeros con compartimientos ocultos o mezclados con productos legítimos en tractocamiones.Las metanfetaminas en ocasiones son disueltas en soluciones líquidas para facilitar su cruce. Una vez del otro lado se les aplica un proceso para regresarlas a su estado original.Otras técnicas de contrabando, principalmente para mariguana, incluyen el uso de túneles subterráneos que se originan en México y que conducen a refugios seguros en el lado estadounidense de la frontera.La yerba también se introduce en EU a través de los valles desérticos, donde se utilizan vehículos todoterreno y mochileros que se desplazan a ciudades como Phoenix y Tucson con la carga.También hay reportes de que usan aviones ultraligeros para hacer caer bultos con la droga.La distribución minorista en el vecino del norte es manejada por grupos locales y pandillas callejeras no afiliadas al CJNG.El informe agrega que en 2016 la DEA tenía en proceso 26 investigaciones relacionadas con este cártel. Para 2017 el número aumentó a 46 indagatorias.Las autoridades reconocen que la rápida expansión de las actividades criminales del grupo delictivo en México se debe a su disposición para participar en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad y cárteles rivales.Hasta el momento no hay otro cártel que se atreva a desafiarlos al tener influencia territorial sobre grandes regiones del país utilizadas para el cultivo, producción, transporte e importación de drogas.La DEA reporta que los integrantes del CJNG en EU son en su mayoría personas de nacionalidad mexicana que ingresan legal e ilegalmente a ese país."Con frecuencia buscan ocultarse dentro de las comunidades mexicano-estadounidenses densamente pobladas en Estados Unidos. Los miembros mexicanos de las organizaciones criminales que operan en EU a menudo comparten lazos familiares con la principal región del cártel en México o se remontan a ella."Estos delincuentes pueden residir en Estados Unidos antes de ser empleados por un cártel mexicano. En algunos casos, los integrantes tienen puestos de alto rango dentro de la organización al regresar a México después de años de actividad exitosa en EU”, indica el informe referido.Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene dos líderes. El más conocido es Nemesio Oseguera Cervantes, pero Jorge Luis Mendoza Cárdenas, La Garra, también tiene poder de decisión dentro de la estructura, aunque menor a la de "El Mencho".Algunos de los socios criminales de Oseguera Cervantes han sido detenidos por las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, la mayoría en Jalisco. Martín Arzola Ortega, El 53, fue capturado el 13 de julio de 2011 por policías federales. Erick Valencia, El 85, cayó en marzo de 2012. Ambos eran antiguos miembros del Cártel del Milenio.El 13 de julio de 2013 elementos del Ejército mexicano aseguraron a Víctor Hugo Delgado Rentería, El Tornado, uno de los lugartenientes de "El Mencho". En enero de 2014 fue el turno de Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo del líder del CJNG. En marzo de 2015, durante un enfrentamiento con elementos de seguridad de Jalisco, murió el jefe de la red de sicarios del grupo delictivo: Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo.El 27 de diciembre de 2017, la Policía Federal de Brasil detuvo en la localidad de Fortaleza a Abigael González Valencia, también antiguo miembro del Cártel del Milenio, cuñado de "El Mencho" y líder de la organización criminal Los Cuinis, quien presuntamente ayudó a financiar el ascenso del CJNG.De acuerdo con las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), González Valencia era el operador financiero del grupo delictivo.Si bien en su nombre identifica al estado donde se originó y concentra su fuerza, en cinco años el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de operar exclusivamente en el occidente del país a entrar en 17 estados, incluida la zona conurbada de la Ciudad de México.De acuerdo con la radiografía criminal realizada por la PGR, la organización criminal inició formalmente su expansión los primeros meses del 2015 hacia Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.Con la detención y extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, el CJNG aceleró su crecimiento en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.Otros estados con presencia de sicarios del CJNG son Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas.Esta expansión de la organización criminal ha generado el incremento de la violencia principalmente en los estratégicos Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo. En esta última entidad hay reportes de que busca apoderarse de tres rutas marítimas, procedentes de Colombia, Ecuador y Perú, para afianzar su control en el trasiego de cocaína colombiana.Guanajuato tiene conexiones carreteras y ferroviarias propicias para el traslado de drogas a cualquier punto del país. En el caso de Baja California Sur busca el poder absoluto en la ruta de la droga que conecta directamente ese estado con ciudades importantes de EU como Las Vegas, Nevada.De acuerdo con los informes de la División Antidrogas de la Policía Federal, se ha detectado un crecimiento importante del CJNG en los municipios mexiquenses cercanos a la CDMX, principalmente bajo alianzas con bandas locales dedicadas al robo de transporte, secuestro y extorsión.En 2015, el cártel sólo tenía presencia en Valle de Chalco, pero para 2016 se hizo presente en Tecámac, Teotihuacán, Atlacomulco, Tenancingo, Ixtapaluca, Melchor Ocampo y Atizapán de Zaragoza. El año pasado las autoridades detectaron su presencia en Coatepec Harinas, Huehuetoca, Atizapán, Tenango del Aire, Chimalhuacán, Acolman y Santiago Tianguistenco.Este crecimiento también se da a nivel internacional al crear lazos con grupos criminales de Colombia, Guatemala, EU e incluso África, Europa y Asia, de acuerdo con el último análisis público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicado en abril de 2015.Utilizando la estructura que en su momento creó el Cártel del Pacífico, el CJNG inició operaciones en Australia y China para el trasiego de drogas sintéticas y precursores para la producción de metanfetaminas, reveló en 2016 el Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad Nacional de Australia, en un reporte titulado Los Cárteles Mexicanos de la droga y las redes oscuras."El Mencho" nació el 17 de julio de 1966 en el municipio de Aguililla, Michoacán. Con la primaria trunca comenzó a trabajar en el cultivo de aguacate en su tierra natal.Logró emigrar a California, Estados Unidos, de donde fue deportado por estar involucrado en una red de distribución de heroína.De acuerdo con las investigaciones realizadas por la PGR, Oseguera Cervantes hizo suyo el nombre de Nemesio en honor a su padrino, quien llevaba ese nombre y lo protegió durante su estancia en la Unión Americana.Durante los 80 cruzó ilegalmente varias veces hacia EU utilizando diversos nombres: Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otras combinaciones de apellidos y nombres. Luego se integró al Cártel del Milenio, agrupación en la que, junto con Abigael González Valencia, empezó a trabajar en el negocio de la metanfetamina cuando ambos vivían en California.En 1992 fue arrestado en Sacramento junto con su hermano Abraham por distribuir heroína en esa región norte de California. Como ambos se declararon culpables obtuvieron una condena de cinco y diez años, respectivamente. Al cumplir tres años de condena "El Mencho" salió en libertad condicional y fue deportado a México, donde ahora dirige el CJNG.

