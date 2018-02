Defiende Sedena Ley de Seguridad

Ciudad de México— El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, demandó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar las controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior sin presiones y sin prejuicios.“Instrumento legal que busca mantener y fortalecer el orden interno, el orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.“Confiamos también en que para determinar lo procedente, como ha sido, se analizará a detalle, de manera objetiva, sin prejuicios y sin presiones”, pidió.Frente al presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar; al presidente Enrique Peña Nieto; al gabinete presidencial, y a decenas de soldados, Cienfuegos insistió en que los militares serán respetuosos de la resolución que tome el máximo tribunal del país.“Lo haremos porque sabemos el valor y la importancia de los Poderes que nos gobiernan y porque nos sujetamos al poder civil.“Lo haremos porque siempre, siempre, seremos leales al cumplimiento de las directivas emitidas por el Ejecutivo federal”, apuntó el secretario.El 15 de diciembre, el Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual establece los mecanismos para que el Presidente emita una declaratoria para enviar militares a un estado.El presidente Peña Nieto promulgó la normativa el 21 de diciembre, pero anunció que no la aplicaría hasta que la SCJN resolviera su constitucionalidad.Ante decenas de cadetes y militares retirados, Cienfuegos exaltó la lealtad de los integrantes de las Fuerzas Armadas.“Lealtad con honor es compromiso de servir a los mexicanos; es garantía de la soberanía nacional y es visión proactiva para constituirse como fuerza disuasiva ante amenazas externas e internas que busquen desestabilizar al país o poner en grave riesgo a la sociedad”, advirtió.Por ello, aseguró el general, se debe entender la acción meritoria de las tropas nacionales en todos los momentos difíciles que ha tenido México.Consideró que los tiempos actuales demandan confianza en las instituciones y que éstas cumplan con sus obligaciones, además de unidad para fortalecer la democracia.“La historia nos ha demostrado que, ante los antagonismos de origen externo o interno, o ante la incertidumbre y la desgracia, los mexicanos, todos, hemos dado muestra de unidad y voluntad bajo la misma bandera.“Por eso, la lealtad no puede fundarse en el engaño. Donde se privilegia el honor, no tiene cabida la mentira; donde hace falta el honor, la lealtad se convierte en complicidad”, agregó.Cienfuegos, quien fue el único orador en la ceremonia del 105 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, dijo incluso que conductas contrarias a estos preceptos, llevan a la deslealtad y a la traición. (Érika Hernández/Agencia Reforma)

