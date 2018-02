Minimiza Anaya denuncias en su contra

Puebla— Ricardo Anaya afirmó ayer que las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito son orquestadas por el PRI en un intento por rescatar de las ruinas a su precandidato, José Antonio Meade.De visita en Puebla, el precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente dijo que la acusación presentada contra él ante la Procuraduría General de la República (PGR) le causa risa, pues dijo que se trata de guerra sucia del tricolor.“La gente debe saber por qué el PRI hace esto, porque están absolutamente desesperados, porque la campaña de su candidato está en ruinas, porque se desfondó su candidato, y creen que con estas acciones van a confundir”, comentó.Sin embargo, añadió, no caerá en la distracción ni lograrán detener su ruta hacia Los Pinos.“Pero no les va a servir de nada, por mí que sigan presentando las denuncias que quieran. Sé que es guerra sucia del PRI; el PRI ha orquestado todo esto y la razón es muy simple: su candidato está en ruinas”, reiteró.Para el abanderado panista, Meade y el tricolor cometieron muchos errores y, como resultado, ahora quieren recomponer su rumbo con una campaña absurda para desacreditarlo ante la sociedad.Durante el cierre de la precampañas del Frente opositor en la entidad, Anaya refrendó su apoyo al exgobernador Rafael Moreno Valle y al actual mandatario, Antonio Gali Fayad.Sobre los señalamientos de haber recibir financiamiento de Juan Melquiades Vergara, acusado de lavado por más de 50 millones de pesos, aseguró que exmandatario no tuvo relación con el ex tesorero de Quintana Roo.“El ya lo aclaró, él ya explicó que no recibió ningún financiamiento de esa fuente”, dijo.Cuestionado sobre la demanda de partidos de oposición y de panistas poblanos, que plantearon quitar a Moreno Valle como responsable de la Comisión Política de la Comisión Permanente del PAN, Anaya dijo que no comparte el reclamo.“Eso ya está plenamente aclarado, ya lo dijo el exgobernador”, respondió.Para él, insistió, vale la palabra del esposo de la abanderada panista a la gubernatura poblana.Durante el mitin de cierre de precampaña de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle y abanderada a la gubernatura por la alianza PAN- PRD-MC, reconoció la trayectoria de Moreno Valle y su aportación a la entidad.Al evento, realizado en un salón en San Andrés Cholula, asistió el hijo del mandatario Antonio Gali, Antonio Gali López, quien anunció que no será candidato al Senado.Dijo que ayudará a Martha Erika Alonso en su campaña para que sea gobernadora de Puebla.

