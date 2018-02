Arremete Corral contra Meade

Chihuahua– El gobernador Javier Corral señaló que José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, es corresponsable por la corrupción política durante la Administración del exgobernador César Duarte."A quien le dio muchos recursos fue a Duarte, eso sí. Nada más que nunca se reflejaron ni en inversión ni en crecimiento económico, ni en infraestructura", señaló.Cuestionado sobre a dónde fueron esos recursos, enfatizó que a la corrupción política."Lo que Meade (exsecretario de Hacienda y Crédito Público) debería estar preocupado es por el uso que Duarte le dio a los miles de millones que Meade le dio a Duarte en el último año de su Administración"."De hecho Meade es corresponsable de no haber hecho nada cuando acá se daba la corrupción política, cuando acá se daba el rateriaje, porque si alguien le dio recursos a Duarte, se llama José Antonio Meade".Así respondió este viernes el mandatario panista luego de las declaraciones del precandidato ayer en Chihuahua sobre que el Estado se encuentra de cabeza."Sí tiene razón, nos lo dejaron de cabeza, un Gobierno inepto de su propio partido y de su amigo", comentó Corral en entrevista con medios locales, luego de anunciar cambios en su Gabinete."Aquí su verdadero amigo, César Duarte, dejó al Estado no sólo de cabeza, lo dejó en bancarrota y en condiciones de latrocinio. Y lo estamos componiendo, lo estamos arreglando".Cuestionado respecto a que el abanderado de la coalición Todos por México expuso que Chihuahua salió adelante por el apoyo de la Federación, aseveró que Meade se muestra como un ignorante, no sólo de la historia, sino de lo que representa el trabajo de la gente."Que un precandidato presidencial hable de esta manera sobre lo que es el esfuerzo colectivo de los chihuahuenses y sus sectores, niega todo el currículum ese de maestrías y doctorados", reviró."Ya lo negó de alguna manera con lo de 'resolvido', pero ahora confirma su profunda ignorancia sobre lo que realmente pasa en Chihuahua con esa declaración".Meade, añadió, resultó más priista que Manlio Fabio Beltrones."Es muy ignorante. Estoy cada vez más asombrado de lo desencanchado que anda Meade", expresó.En un mitin realizado el jueves por la tarde en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, el aspirante presidencial del PRI criticó las condiciones actuales de Chihuahua."Los números que estamos viendo en Chihuahua no nos gustan, no nos gusta lo que está pasando en seguridad y no nos gusta lo que está pasando en empleo", aseveró."Estamos en Chihuahua de cabeza, pero ¿qué vamos a hacer en julio? Lo vamos a enderezar".

