Ciudad de México- Guillermo Padrés Elías libró hoy el juicio que le fue iniciado por lavado de dinero y defraudación fiscal, cometidos en el 2015, por un monto de 8.8 millones de dólares.Ahora sólo tiene pendiente que en breve una juez federal de Toluca se pronuncie respecto a si debe o no continuar procesado por otro lavado de más de 10 millones de pesos.Guillermo Urbina Tanús, juez décimo segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, dictó la libertad por defraudación fiscal y lavado al exgobernador de Sonora, al estimar que la acusación carece de elementos e incumple con las formalidades legales, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.El pasado 12 de diciembre, Urbina ya había cancelado el delito de lavado de dinero en la misma causa penal, en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el Décimo Tribunal Colegiado Penal.Sin embargo, su determinación fue invalidada y el juez obligado a pronunciarse de nueva cuenta por los dos delitos, debido a que esa primera resolución no se apegaba debidamente a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo.En el juicio de garantías concedido al sonorense se condicionó al juez Urbina para dictar la formal prisión por lavado sólo en caso de que la acusación de la PGR estuviera precedida de una querella; mientras que en el caso de la defraudación fiscal, tenía que existir precedente de una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Debido a que ninguno de los dos requisitos de procedibilidad fueron cubiertos y, además, Padrés presentó una serie de documentos para acreditar que había pagado y no debía impuestos del ejercicio fiscal 2015, el juez dictó la libertad a su favor por los dos delitos.La acusación de la PGR señaló al exmandatario de constituir en el 2011 una empresa en Holanda de nombre Dolphinius CV para esconder los sobornos que presuntamente recibió del empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, por adjudicarle contratos millonarios de uniformes escolares.En total, se le acusó de transferir al extranjero 8 millones 830 mil dólares para después traspasarlos a diversas cuentas bancarias y reingresarlos al país, a una cuenta de la empresa Minera SWF, propiedad de Padrés y sus familiares.Según la PGR, la minera cambió las divisas por 134 millones 229 mil pesos, dinero que dividió en depósitos en favor de 25 empresas, instituciones de gobierno, abogados y particulares.El fallo de este jueves acerca a Padrés cada vez más a su libertad, ya que en el único juicio que le queda pendiente, en Toluca, tiene dos posibilidades de obtenerla en cuestión de semanas.Guillermina Matías, la juez cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, responsable del juicio por un presunto lavado de más de 10 millones de pesos, debe reponer nuevamente el procedimiento y dictaminar la situación jurídica del ex Gobernador panista, en cumplimiento también a una sentencia de amparo.En este caso, a la juzgadora se le concedió el pasado fin de semana un plazo de 20 días para decidir si continúa el proceso o deja en libertad al acusado, un plazo que se cumple a fin de mes.Si Padrés es procesado de nueva cuenta, tendrá una segunda oportunidad para salir del Reclusorio Oriente, debido a que ya solicitó en este juicio la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de la libertad y en este caso la juez resolverá en poco más de 40 días.

comentarios

