'Morena ya es PRIeta'

Ciudad de México– Ante la incorporación de exmilitantes del PRI y del PAN a Morena, el gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante presidencial independiente, Jaime Rodríguez, dijo que el partido de Andrés Manuel López Obrador ya se debería llamar PRIeta.Previo a su participación en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Rodríguez cuestionó que el también aspirante presidencial haya sumado a quienes ha criticado en el pasado.“Pues creo que ya le cambié el nombre a Morena yo, hoy lo bauticé de nuevo, hoy Morena ya no se llama Morena, hoy se llama PRIeta”, expresó.“Se llenó de priistas, de los que él atacaba y hoy ya no es Morena, espero que no se me enoje, pero su partido hoy es PRIeta en lugar de Morena”.En entrevista aseguró que no invitaría a políticos a su gabinete sino a expertos en las distintas áreas, y reiteró que desaparecería secretarías innecesarias como la del Trabajo y las delegaciones federales.“Lo que sí te aseguro es que no llamaría a ningún político, a ningún político, a ningún exgobernador, a ningún exalcalde, a ningún exdiputado, a ninguno, llamaría a los expertos”, dijo.“A un empresario para ser Secretario de Hacienda, al mejor doctor en el tema de obesidad infantil. Quitaría muchas Secretarías que son innecesarias, que solamente se gastan el dinero de los mexicanos, desaparecería todas las delegaciones federales y solamente le daría esa facultad a los Presidentes Municipales”.También sostuvo que cambiaría el esquema fiscal para darle el 50 por ciento de lo recaudado a los estados, en lugar del 20.Respecto a la reunión que sostuvo ayer con el también aspirante independiente Armando Ríos Piter, insistió en que no hay ningún acuerdo para una candidatura única y que acordaron reunirse en Aguascalientes después de que concluya el proceso de acopio de firmas, el 19 de febrero, como buscará hacerlo también con la ex panista Margarita Zavala.“Primero necesito ser candidato y todavía no soy candidato”, dijo más adelante al preguntarle si declinaría por otro aspirante.En su conferencia hablo sobre su vida, su carrera política, sus logros en la administración estatal, los medios de comunicación y el uso de las redes sociales como base de la comunicación de su gobierno y de su campaña. (Verónica Ayala/Reforma)