Encabeza Tecomán violencia en el país

Ciudad de México— Tecomán, Colima, fue catalogado el municipio más violento del país durante 2017, concluyó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el “Índice de Violencia Municipal” de ese año.En el ranking de la asociación civil, Tecomán obtuvo 103.83 puntos, el índice municipal más alto de todo México, equivalente a cuatro veces el promedio nacional de violencia.“Cabe destacar que en 2015, Tecomán figuró en el lugar 85 del Índice de Violencia Municipal, con 20.46 puntos”, advirtió José Antonio Ortega, presidente de la asociación, al presentar el informe.Según el índice, que mide la violencia en los 250 municipios con más de 100 mil habitantes, la segunda ciudad más violenta de México es Manzanillo, Colima, seguida de Chilapa de Álvarez, Guerrero.Ortega indicó que el cambio “más dramático” en la reconfiguración de la violencia, es la inclusión de tres municipios de Colima (Tecomán, Manzanillo y Colima) entre las 20 localidades más violentas.“La reconfiguración es por la lucha de las plazas y por los pleitos de los grupos de narcotráfico, y sobre todo de esos grupos armados que nos se han podido parar”, mencionó en la Universidad La Salle.“En el caso de Colima vemos una disputa muy clara entre dos grupos, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo Sinaloa, que se están peleando la plaza y ahí es donde se está dando la violencia”.A los tres primeros sitios, les siguen los municipios de Acapulco, Tijuana, Playas de Rosarito, Los Cabos, Apatzingán, Chilpancingo, Navolato, Zihuatanejo y Colima.Completan el top 20 las ciudades más violentas Iguala, Tlalnepantla, Zacatecas, La Paz, Fresnillo, Guadalupe, Centro (Villahermosa) y Victoria.“Hoy la autoridad no está haciendo lo que debe de hacer, algo falta, voluntad política, y esa voluntad política se debe de reflejar en bajar estas horrorosas cifras de violencia”, apuntó Ortega.“Los mexicanos no nos merecemos este país, no queremos este país; queremos un país en paz para nuestras familias, para nuestras personas con las que trabajamos, para toda la sociedad, requerimos y necesitamos paz para vivir tranquilamente”.Para elaborar el índice, el Consejo Ciudadano tomó en cuenta las tasas municipales de los delitos de homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robos con violencia y extorsiones.Ortega afirmó que las estadísticas delictivas evidencian no solamente la inexistencia de estrategias contundentes contra el crimen, sino la falta de voluntad política y de Policías locales fuertes.Sobre el operativo federal en ciudades consideradas focos rojos, el especialista en seguridad confió en que de resultados, aunque consideró necesario que se complementen con otras acciones anticorrupción.• Homicidios• Secuestros• Extorsiones• Violaciones• Lesiones dolosas• Robos con violencia

comentarios

