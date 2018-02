Ciudad de México— Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que impugna el presupuesto 2018 de la Ciudad de México, por dejar en manos de tres diputados locales el control sobre 14 mil 781 millones de pesos destinados a la reconstrucción y a otorgar fondos adicionales a los órganos de gobierno.El ministro, cuyo nombre aún no publica la Corte, dio 15 días hábiles a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que contesten la demanda que promovieron 22 diputados de Morena.Dicho partido pidió a la Corte invalidar los artículos 13 y 14 último párrafo del Decreto de Presupuesto, así como el quinto y décimo tercero transitorio último párrafo, que facultan a los diputados Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Romero para "autorizar, supervisar, vigilar y proponer el ejercicio" de los recursos mencionados, que están asignados a diversos fondos, dependencias y proyectos.Mancera dijo la semana pasada que la propia ALDF aprobaría una reforma para "modificar la mecánica" del artículo 14 del Presupuesto, que faculta a los tres diputados para supervisar y proponer el ejercicio de casi 8 mil millones de pesos para reconstrucción, en su calidad de responsables de las comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública.La Corte no tiene plazo para resolver la acción de Morena, cuya admisión no suspende la vigencia del Decreto de Presupuesto tal cual fue aprobado y publicado.Las acciones de este tipo contra decretos presupuestales con frecuencia no llegan a un resultado concreto, porque la Corte, que tiene decenas de asuntos pendientes en el Pleno, tarda varios meses para resolverlas.Además, no está del todo clara la votación que se requerirá en el Pleno de la Corte para invalidar los artículos impugnados, si es que siguen vigentes para cuando sean discutidos, ya que existen criterios divergentes sobre la naturaleza de los presupuestos de egresos.Hay quienes los ven como normas de rango legal, por lo que sería necesaria votación de 8 de los 11 Ministros para invalidar, pero otros los consideran un mero acto administrativo, que puede ser anulado con mayoría simple de seis Ministros.Uno de los temas que estudiaría la Corte es si existe una antinomia entre el Presupuesto y la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, publicada en diciembre pasado, que solo faculta a las Comisión de Gobierno de la Asamblea para "supervisar, vigilar y proponer" el ejercicio del Fondo de Reconstrucción, más no para "autorizarlo".Las antinomias entre leyes del mismo rango; sin embargo, no necesariamente llevan a que una de ellas sea inválida, pues se requiere que existan violaciones a la Constitución federal.

