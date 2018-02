Ciudad de México– En medio de los señalamientos y denuncias que ha recibido en torno al acopio de firmas para su candidatura presidencial, y de la fiscalización de su gasto en campaña, el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, acusó ayer una persecución por parte del INE.Al llegar a la Ciudad de México, el aspirante independiente a la Presidencia fue abordado en el aeropuerto capitalino, donde se le cuestionó sobre las irregularidades en las firmas recabadas y el proceso de fiscalización por parte del organismo electoral.“El INE anda detrás de mí como si yo fuera delincuente”, expresó. “Ojalá así anduviera detrás de los partidos políticos”.Tras publicarse el sábado que el INE aún duda de validar el 42 por ciento de las firmas que ha recabado, Rodríguez lo atribuyó a fallas en la aplicación del organismo electoral, que toma como inválidos apoyos con inconsistencias en las firmas o en las fotografías que suben.“Muchos de los gestores -cuando empezaron a aprender- la toma de la fotografía se va (se toma mal) y el INE dice que es una firma falsa”, explicó. “No es firma falsa, es decir, es una aplicación que no funciona”.Alegó que, además, su equipo no tiene acceso a la información que ingresan los auxiliares, por lo que desconocen si incurrieron en alguna irregularidad.“La aplicación fue una buena idea, sin embargo no previeron que ésa no la manejamos nosotros, nosotros no tenemos acceso a la información que tiene el INE”, dijo,“Y ésa es una dificultad, porque nosotros no podemos saber quién nos hace o no alguna trampa”.“El Bronco” sostuvo que tiene ya más de un millón de firmas validadas por el INE y que demostrará que no hay tales anomalías en sus apoyos, como las que llevaron al organismo electoral a negar el registro a aspirantes independientes a diputaciones federales.“Todavía no está terminado, hay juicios respecto a eso”, sostuvo. “Vamos a demostrar, según lo que me platicaron a mi, van a demostrar que lo que dice el INE no es cierto, o sea, es decir, hay una inequidad, hay una laguna en la información que se da.”miento Ciudadano y el PAN interpusieron la semana pasada ante el INE y la Fepade por el acopio de firmas por parte de funcionarios estatales en horario laboral, Rodríguez defendió su participación y negó que hayan incurrido en alguna ilegalidad. (Verónica Ayala/Agencia Reforma)