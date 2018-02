Querétaro— El arreglo con el Gobierno de Chihuahua no contempla acelerar la extradición del exmandatario César Duarte, pues ésta se realizará conforme lo indican los tiempos legales, aclaró ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.En entrevista con Grupo Reforma, afirmó que el acuerdo suscrito el fin de semana con el gobernador chihuahuense Javier Corral sí deja ver que había posibilidad de solucionar desde un inicio el conflicto por la entrega de recursos federales a esa entidad y reclamar la extradición de Duarte.“Esa (la orden de extradición) es una orden constitucional, no estaba sujeta realmente ni a negociación. Si una entidad federativa solicita que tiene en su entidad una orden de aprehensión contra alguien que está en un país extranjero, la PGR tiene que actuar en consecuencia”, argumentó.¿No se va a acelerar?, se le preguntó.“No, de hecho por eso pedimos que el Gobierno del Estado fungiera como coadyuvante (en el proceso), para evitar suspicacias y que se revise por parte de quienes tienen interés legítimo y jurídico en este tema que las cosas transcurran como debe de ser”, apuntó.Navarrete argumentó que tampoco estuvo a negociación el traslado a otro penal de Alejandro Gutiérrez, exdirigente tricolor acusado de triangular recursos públicos de Chihuahua a favor del PRI.Simplemente, justificó, en la cárcel de Chihuahua no se está cumpliendo el debido proceso.“Espero (que su traslado) sea a la brevedad, eso tampoco estaba a negociación.“(Éste debe verse como) que el debido proceso es un principio constitucional y que evitar suspicacias sobre una acusación tan grave como la tortura es lo que más conviene a cualquier autoridad y dar las garantías de que el debido proceso se respete, sea quien sea”, afirmó.Navarrete aseguró que Corral no ganó la batalla, pues dijo que se le demostró que si se mantenía en ese tono no obtendría nada de la Federación.¿Cómo convencieron a Corral?“(Diciéndole que) al final no tenía destino a donde íbamos y si algo no tiene destino hay que sentarse a dialogar”, apuntó.El funcionario aseguró que el Gobierno, desde un inicio, estaba dispuesto a entregarle los 900 millones de pesos pendientes, pero Corral aspiraba a un ambiente de confrontación.“Sí la había (voluntad de acuerdo), porque finalmente está en un convenio y se fue complicando enormemente por diversas circunstancias y al final esto escaló en un conflicto político y por lo tanto tenía que tener una solución política”, agregó.El titular de Gobernación confió en que todos los gobernadores entiendan que llevar sus demandas a la escena política sólo desgasta a las autoridades y a la sociedad.“Si algo aprendieron todos de esto, y espero que en todos los niveles de gobierno, es que escalar un conflicto político no te lleva a nada; se perdió tiempo, (hubo) desgaste, mala colaboración, problemas con la sociedad y riesgos”, añadió.Navarrete pidió a Corral respeto al Gobierno Federal y no retomar sus ataques.