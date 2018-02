Condena senador panista acuerdos entre Corral y Segob

Ciudad de México— El senador del PAN Roberto Gil acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de negociar un pacto de impunidad en el caso de corrupción de César Duarte, a cambio de dinero.El legislador federal criticó el acuerdo anunciado entre el mandatario panista y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que la PGR solicite la extradición del exgobernador priista y la Secretaría de Hacienda deposite 900 millones de pesos a las arcas chihuahuenses.“Disección de nuestra desgracia: las extradiciones y la aplicación de la ley se transigen en caravanas y pactos nocturnos. La ley tiene precio en este país: 900 millones de pesos en las próximas semanas”, criticó.“La insoportable fragilidad de nuestro estado de derecho: dos gobiernos pactan, a cambio de 900 millones de pesos de presupuesto, los términos del procesamiento de causas penales. Luego no nos quejemos de nuestro subdesarrollo”.El expresidente del Senado advirtió que la ley no debe negociarse a cambio de presupuesto.Consideró que la estrategia implementada en este arreglo equivale a la manipulación política de la justicia.“Felicidades por el precedente. Esta película ya la vi, se llama efecto corruptor”, sentenció.El expresidente de la Comisión de Justicia del Senado advirtió que el acuerdo entre Corral y Gobernación otorga elementos a la defensa de Duarte para favorecer a su cliente.Explicó que la firma del acuerdo equivale a un pacto de impunidad, ya que el manoseo político de este caso generará una ventaja procesal para el priista, sobre el que hoy pesan 10 órdenes de aprehensión.“Los abogados del asilo político de César Duarte ya tienen la prueba madre en sus manos: el pacto político en Bucareli. Pobre País”, lamentó.“Alguien debería asesorar, los tratados internacionales no permiten que la procuración de justicia sea materia de negociación política. Y además lo dejan firmado”.El senador Javier Lozano sostuvo que el acuerdo alcanzado revela que el mandatario sólo pretendía chantajear.“Fue una extorsión y espero que todo lo que hayan hecho tenga un sustento legal en todos sus términos. Espero que Corral se deje de pretextos y regrese a trabajar a Chihuahua, que se ponga a gobernar este inútil”, expresó.El vocero de la campaña presidencial del PRI celebró que el exsecretario adjunto de ese instituto político, Alejandro Gutiérrez, pueda ser trasladado a un penal federal.Consideró que el empresario estará en condiciones de “hablar con libertad” sobre la presunta tortura de la que fue objeto en la cárcel de Chihuahua, donde aún permanece detenido por el caso de la triangulación de recursos federales para financiar las campañas del PRI en el 2016.“Podrá hablar en libertad y aclarar el tema de la tortura, con todas sus letras”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.