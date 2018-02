Colapsan 70 viviendas en Tijuana

Tijuana– Un desplazamiento de tierra causó la destrucción de alrededor de 70 viviendas al suroeste de Tijuana sin que se reportaran lesionados. El deslizamiento del cerro arrastró postes de luz, tuberías de agua y drenaje, así como calles pavimentadas en tan solo cuatro horas, de acuerdo con testigos y autoridades municipales.El deslizamiento más severo ocurrió entre las 22:00 horas del viernes y las 02:00 horas de este sábado, de acuerdo con el director de Protección Civil, Rito Portugal.“Estamos hablando de una zona de 70 viviendas, de las cuales ya desde ayer en la tarde nos dan un total de 51 viviendas etiquetadas en rojo, que se han estado colocando desde ayer en la mañana, pero empezó a avanzar el deslizamiento”, refirió el funcionario.En un recorrido realizado por Reforma, testigos aclararon que notaron movimientos y cuarteaduras en las calles y avenidas principales desde hace 15 días, cuando notificaron a la delegada de San Antonio de los Buenos, María Guadalupe Barrón Uribe, pero no obtuvieron su apoyo.Protección Civil municipal sí notificó a decenas de casas que estaban en riesgo de colapsar, colocó sellos de color rojo, y las familias alcanzaron a salir con tiempo entre la noche del viernes y la mañana de hoy.“Se escuchó un trueno muy fuerte”, dijo María Isabel González Ramos, “un tronadero de madera y de piedras, y desde el lunes, martes, miércoles, el suelo fue sumiéndose, sumiéndose, hasta que ya no pudimos entrar o salir, tuvimos que estar saltando grietas para sacar cosas anoche”.Todavía este sábado, se observó a decenas de familias sacando sus pertenencias de las casas que aún están en peligro en la Liberal Patria, calle de la Colonia Lomas del Rubí.Padres de familia cargaron sillones, camas, estufas, tanques de gas y algunos más también retiraron a sus mascotas y vehículos.Patricia Hernández Sáenz, de 40 años, madre de seis hijos, quien ahora pernocta en una casa de campaña, no tuvo tanto tiempo para sacar anoche sus muebles.Indicó que alcanzó a sacar un poco de ropa, documentos personales y una casa de campaña, donde actualmente se encuentra con su familia, todos originarios de Puebla.“Le avisamos a la delegada de San Antonio de los Buenos. Le mandamos hablar el viernes y estuvo antes de que todo se cayera, eran unas brechas chiquitas, se le dijo el porqué había preocupación, por el Grupo Melo (constructora) que sentimos que rebajó el cerro y le quitó soporte a la colonia”, mencionó Saénz.Por 25 años, Hernández Sáenz, residió en la Colonia Lomas del Rubí y nunca vivió ni fugas de agua o movimientos de tierra.Rito Portugal destacó que Desarrollo Social municipal les dará 10 mil pesos a cada familia afectada para el primer mes de renta.Los vecinos de la Colonia Lomas del Rubí culparon a la constructora Grupo Melo, la cual -desde hace un año- realiza movimientos de tierra apenas a unos metros de la Colonia en la parte baja de una ladera.En un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal indicó que ordenó a la Constructora Melo realizar obras de emergencia y precaución debido al desplazamiento lateral de la ladera por la desestabilización en el talud registrado.“Estas acciones fueron ejecutadas a partir del viernes y correrá en gastos por la empresa”, puede leerse en el boletín.La constructora movió este sábado maquinaria y provocó vibraciones en la Colonia, las cuales ocasionaron el deslizamiento de pedazos de terreno, según se pudo constatar en la zona. (Aline Corpus/Reforma)

