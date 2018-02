Exigen a PGR imparcialidad con frentista

Puebla, México– El PRD y PAN demandaron a la PGR actuar imparcialmente y sin sesgos partidistas en el caso del ex tesorero de Quintana Roo y aspirante del Frente, Juan Melquiades Vergara Fernández, detenido por lavado y quien llevará su proceso en libertad."Nosotros vamos a darle seguimiento legal para que no haya una violación al debido proceso ni a los derechos que como cualquier ciudadano tiene", sostuvo en entrevista el líder nacional del sol azteca, Manuel Granados.El partido, apuntó, espera que la autoridad tenga carpetas sólidas con las que acusa al ex tesorero."Estaremos muy pendientes de estas investigaciones, sabemos que él en su momento denunció a varios servidores públicos", añadió.De parte del PAN, el vocero nacional, Fernando Rodríguez Doval, señaló que los hechos de los que se le acusan fueron realizados "en sus actividades privadas en 2015"."Es decir, no durante su desempeño como servidor público del Gobierno de Quintana Roo. Segundo, que se hagan las investigaciones correspondientes y se aplique la ley sin sesgos partidistas", expresó."Esperemos que no haya motivaciones políticas detrás".El secretario general del sol azteca, Ángel Ávila, demandó una indagatoria apegada a derecho."Lo que puedo decir es que esperamos que sea una investigación apegada a derecho e imparcial, y que el señor Vergara pueda defenderse de las acusaciones", dijo.En entrevista, cuestionó los tiempos en que la PGR decidió detener al ex tesorero por presunto lavado de dinero de 50 millones de pesos.Indicó que desde 2016 hubo señalamientos de que su declaración 3de3 no concordaba con sus bienes e ingresos, pero no se hizo nada en ese entonces, sino hasta ahora que hay precampañas.Resaltó la "coincidencia" de que días antes la Fiscalía de Quintana Roo haya detenido al ex candidato del PRI al Gobierno estatal, Mauricio Góngora, y que haya 54 denuncias contra borgistas por desvíos que suman 15 mil millones de pesos."Por lo que espero que no haya un tema de vinculación política y que la PGR tenga los elementos para poder actuar", expresó.Ávila afirmó que Vergara es un personaje externo del PRD, no está afiliado y se inscribió en este proceso de precampaña junto con otros perredistas para ver si era tomado en cuenta en el proceso electoral como candidato a diputado.Confió en que esto no sea una acción contra el Gobierno de Carlos Joaquín para intimidarlo e impedir que realice investigaciones contra los borgistas."Yo, lo que digo es que este señor tiene que responder por sus cosas, el PRD no se hace cargo de eso, pero la coincidencia en las detenciones y las investigaciones de corrupción en el Estado de Quintana Roo no pueden dejar de resaltarse", agregó.Por otro lado, el líder del PRD en Quintana Roo, Jorge Carlos Aguilar Osorio, calificó de represalia la captura."Los indicios que pudieran haber en su contra tienen un fuerte tinte de represalia, por lo que nosotros (el Gobierno de Carlos Joaquín emanado de la alianza PAN-PRD) hemos estado llevando a cabo en el combate a la corrupción (...) hay elementos para pensar en ello", consideró."Por los datos que hoy tenemos, tenía orden de aprehensión desde mediados de noviembre y ejecutada ayer".