Ciudad de México– Pedro Ferriz de Con aseveró que su denuncia contra Margarita Zavala, Jaime Rodríguez "El Bronco" y Amando Ríos Piter obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar la recolección de firmas.De lo contrario, sostuvo, el aspirante independiente a la Presidencia, el INE no hubiera indagado, pues, señaló, los denunciados son parte de una treta orquestada desde el Gobierno federal para favorecer a sus candidatos."Como yo denuncié el mercado negro, ahora el INE tiene que investigarlo. Ya no tiene alternativa", dijo en entrevista."Si yo no lo denuncio, ellos se hubieran hecho los locos, pero lo denuncié y como lo denuncié, entonces no les quedó otra que responder a mi denuncia porque lo hice públicamente".El Instituto apunta que 4 de cada 10 firmas presentadas por el "Bronco" están en proceso de verificación debido a que presentan inconsistencias como duplicidad, bajas en la lista nominal o por pertenecer a ciudadanos cuyos datos no fueron encontrados en el Registro Federal de Electores.Ferriz de Con calificó al Gobernador de Nuevo León con licencia como impresentable, al señalar que no sólo las 800 mil firmas indagadas por el INE, sino el total, las millón 857 mil 279 rúbricas, fueron obtenidas irregularmente."El hombre tiene un millón 800 mil firmas ilegales, es ilegal por donde me lo presentes a ese hombre", acusó.En cuanto a Zavala y Ríos Piter, afirmó, su inscripción obedece a favorecer al PRI."A Margarita la ayudaron porque es un proyecto de Los Pinos, hay un acuerdo entre Calderón y el Presidente Peña. Están poniendo a Margarita en el centro político, para que desde la independencia supuesta, lo único que haga desde ahí es tratar de destrozar al PAN que quedó de Anaya", apuntó."Diluir votos que pudieran ir a favor de Anaya, y con esto estabilizar la flama que le dé a Meade la posibilidad de ser el vencedor".También sostuvo que la unión de independientes solicitada por Ríos Piter es una muestra de que éste es apoyado por el Gobierno federal."Armando Ríos es un proyecto del ITAM, es un proyecto de Luis Videgaray que también está destinado a regular la flama", comentó."Ríos Piter ya está proponiendo una coalición de independientes con el Bronco y con Margarita que son tres políticos que vienen de tres partidos, uno del PRI, uno del PAN y otro del PRD".Indicó que además promoverá una propuesta para que en las próximas elecciones se prohíba el registro como candidatos independientes a quienes hayan pertenecido a partidos políticos, a fin de que se garantice la participación sin intereses partidarios en dichos perfiles.Ferriz de Con acudió al INE a interponer una denuncia por compra de credenciales el 17 de enero. Actualmente lleva alrededor de 200 mil firmas recibidas."La verdad de las cosas tenemos que hacer un arqueo, porque yo he enviado más, pero el INE me hace ver como que no funcionó mi propuesta de aspiración hacia la candidatura y esto me presenta débil, pero te digo una cosa, no habrá uno (firmante) que te diga: 'No, estoy consciente de que no firmé por Pedro'".