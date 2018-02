Cruzan acusaciones gobernadores en Jalisco

Gudalajara— Los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se acusaron mutuamente tanto de corrupción como del proceso electoral.Al llegar a la ciudad y antes de arrancar la Caravana por la Dignidad, Corral arremetió contra Sandoval, quien previamente había calificado el movimiento social del chihuahuense de electorero.“Si algo tuviera que aclarar Aristóteles, es todo este tema de los medicamentos que llevo a cabo su (ex) secretario, (Antonio Cruces Mada), por qué despidió al (ex) secretario en Infraestructura (Roberto Dávalos) por el tema de los moches”, sentenció.“Él mismo tuvo que suspender el tema de las fotoinfracciones, tantas cosas que tendría que responder antes de andar criticando si alguien tiene bastantes temas cuestionables en el manejo de recursos, es él”.Incluso, el mandatario aseveró que Sandoval Díaz figurará en la lista de exgobernadores priistas corruptos.“No lo duden, en la lista de los exgobernadores priistas que van a traer problemas de corrupción, no lo duden, van a ver el nombre de Aristóteles Sandoval”, remató.“Nada más que lo van a ver cuando deje de ser gobernador, ahorita todavía es un distinguido miembro del PRI”.La Caravana reunió unos 12 mil seguidores, según Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes partieron de la Glorieta Niños Héroes por Chapultepec con rumbo a la Plaza de la República.Entre los asistentes estuvieron diversos servidores públicos y actores políticos como Enrique Ibarra, alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, primer edil tapatío con licencia y legisladores, entre ellos Augusto Valencia, Clemente Castañeda, Rosa Nachis, todos emecistas.Corral comentó que el Gobierno Federal ha ignorado el reclamo de los 900 millones de pesos que estaban pactados para Chihuahua.“No hemos tenido ninguna respuesta, parece que la respuesta verdadera es la ‘cerrazón’ e iniciar una serie de acciones tendientes a descalificar el movimiento, a tratar de partidizarlo en términos de las campañas electorales, hay una estrategia orientada a eso”, dijo.Por su parte, el gobernador de Jalisco reviró a su homólogo de Chihuahua a través de Twitter.El mandatario jalisciense invitó a Corral a revisar cuatro rubros en los que Jalisco supera a Chihuahua e incluso se ofreció a asesorarlo para que obtenga mejores resultados.Reiteró que el movimiento que encabeza el chihuahuense tiene tintes electorales.“Querido @Javier_Corral, aprovechando que andas de campaña por acá, deberías disfrutar una torta ahogada y de paso contrastar los resultados de Jalisco con la entidad que gobiernas (es un decir, pues) a distancia”, señaló.“Cuando quieras te asesoro para que mejores en estos rubros”.Los conceptos en los que, según una gráfica divulgada por Sandoval, Jalisco es mejor que Chihuahua, son empleo, Producto Interno Bruto agroalimentario, calidad crediticia y competitividad sostenible.En otro mensaje de la misma red social, Sandoval insistió en los fines electorales de la caravana e ironizó con la visita de Corral.“Pero no te presiones. Entiendo que estás muy ocupado con el proceso electoral”, escribió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.