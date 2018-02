Advierte EU de injerencia rusa en elecciones

Ciudad de México— El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, pidió ayer a México estar alerta ante la posibilidad de que Rusia intervenga en el proceso electoral de este año.Durante la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad de México con sus homólogos mexicano y canadiense, se preguntó a Tillerson si Estados Unidos tenía preocupación de que el Gobierno de Vladimir Putin interviniera en las elecciones mexicanas, como lo hizo en los comicios estadounidenses.“Lo único que puedo decir es que sabemos que Rusia tiene sus huellas dactilares en distintas elecciones alrededor del mundo, lo sabemos por nuestras contrapartes en Europa también. Mi consejo para México sería: pongan atención a lo que está pasando”, comentó.El canciller Luis Videgaray no hizo comentarios la respecto.En Estados Unidos, el FBI mantiene una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, de la que se sabe que hackearon miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, y crearon páginas de noticias falsas en redes sociales.En México, el equipo del precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, José Antonio Meade, ha alertado sobre la posibilidad de que Rusia intervenga con el fin de favorecer a Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena.La prioridad que tiene la Administración de Donald Trump contra el tráfico y consumo de opioides hizo eco en la Reunión de Cancilleres de América del Norte.Videgaray compartió que durante sus conversaciones acordaron dar mayor énfasis al combate contra la epidemia de opioides “y contra el fentanilo, contra la heroína”.“Este flagelo está constando la vida de muchas personas, en México la vida de muchos jóvenes, por la violencia que este tráfico genera y en Estados Unidos y Canadá por el consumo de estas letales sustancias”, afirmó.Tillerson explicó que este tema fue abordado desde su arribo a la Ciudad de México, en una cena organizada por la embajadora Roberta Jacobson.Aseveró que en la discusión estuvieron presentes los secretarios de la Defensa y la Marina, así como el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.“Nos reunimos para debatir cómo podemos evaluar los progresos, dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos”, comentó.Tras concluir la reunión de cancilleres de América del Norte, se realizó una rueda de prensa donde la mayoría de las preguntas versaron sobre la relación bilateral México-Estados Unidos.En ese sentido, Videgaray reiteró que la Cancillería evalúa la propuesta estadounidense de contar con alguaciles armados en vuelos transfronterizos.Tillerson explicó al respecto que Estados Unidos tiene agentes en diferentes vuelos de su país, con el fin de brindar mayor seguridad a los pasajeros.Si ocurriera en vuelos a México, aclaró, sería en total cooperación y coordinación con las autoridades mexicanas.Al ser cuestionado sobre el panorama donde el presidente Trump contradice Tillerson, Videgaray afirmó que México está preparado para lidiar con cualquier gobierno.Afirmó que México está comprometido a mantener comunicaciones muy cercanas, que han probado ser beneficiosas, incluso mejores que en el pasado.“La relación es más cercana que con administraciones previas”, planteó.Pese a que el martes Donald Trump anunció un paquete migratorio ante el Congreso de EU, donde planteó la regularización de los dreamers y la necesidad de construir el muro, la migración México-Estados Unidos no fue parte de las conversaciones.“En el encuentro con Tillerson no tocamos el tema DACA, lo hemos tocado en conversaciones previas. Como cualquier decisión de política migratoria, es decisión soberana de los Estados Unidos”, indicó Videgaray.“No tocamos el tema del muro, lo hemos dicho muchas veces, no es tema de la relación bilateral”, añadió.En contraste, afirmó que se abordó “ampliamente” el combate a las organizaciones criminales trasnacionales.México, Estados Unidos y Canadá también discutieron la problemática de la migración irregular, desde la óptica de la cooperación hacia países del Triángulo Norte de Centroamérica. (Silvia Garduño/Agencia Reforma)

