Niega INE registro a 23 aspirantes por fraude en firmas

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 23 aspirantes independientes a una diputación federal no obtendrán el registro como candidatos, ya que gran parte de sus firmas fueron obtenidas de manera irregular e incluso fraudulenta.A su vez, a un aspirante adicional se le negará el registro por haber obtenido un alto número de apoyos duplicados, lo cual, aunque no es una falta ni un ilícito, impidió que tuviera las rúbricas necesarias para obtener la candidatura.La mayoría de los aspirantes que buscaron defraudar a la autoridad electoral con apoyos anómalos e incluso obtenidos de forma ilícita son originarios de la Ciudad de México y de Nuevo León.En conferencia de prensa, el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, refirió que las irregularidades detectadas se agruparon en tres grupos: uso de fotocopias de credenciales de elector, de credenciales no válidas y de credenciales apócrifas o "simuladas".Detalló que, de los 64 aspirantes que lograron los requisitos de acumulación y dispersión de firmas, se perfila que 40 logren la candidatura, aunque aún está pendiente que cumplan con las exigencias de fiscalización de gastos, además de que cinco aún tienen sus firmas bajo escrutinio.En la conferencia de prensa, René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, difundió una serie de láminas en donde aparecen los nombres de los 23 aspirantes que no tendrán el registro por adquirir sus firmas de forma irregular.De esas cifras destaca que, como adelantó Reforma el pasado 16 de enero, la totalidad de los 14 aspirantes a diputados de la Ciudad de México que lograron las firmas necesarias y cumplieron con el requisito de dispersión cometieron fraude, pues utilizaron credenciales "simuladas" que tenían datos reales de ciudadanos.Los 14 aspirantes capitalinos que por irregularidades no tendrán registro son Pablo Fernando Hoyos, Gerardo Rodolfo Tinajero, Sergio Edmundo Sanchezllanes Santa Cruz, Olivia Rebeca Cebrecos, Mario Mauricio Hernández Gómez, Juan Carlos Cabrera, Ana María Aguilar, Alma Tania Vite y Hugo Eduardo Rodríguez.Así como Luis Javier Robles Gutiérrez, José Luis García Frapelli, Crispín Barrera, Justo Montesinos e Ileana Isla Moya.Los aspirantes de Nuevo León que obtuvieron sus firmas de forma fraudulenta son Jaime Jair Sandoval, José Eduardo Santos González y José Garza Rodríguez.En el caso de Santos González, ex funcionario de la Administración del Gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, el INE detectó que obtuvo 196 firmas a través de credenciales "simuladas", 966 firmas obtenidas a través de fotocopias de credenciales y 155 por medio de credenciales inválidas.Aunado a esos aspirantes, el Instituto negará el registro a Juan Gabriel Robles, de Chiapas; Hildegardo Bacilio, de Edomex; Víctor Manuel Amezcua, de Michoacán; Manuel Heriberto Santillán, de Tamaulipas; Armel Cid de León, de Veracruz; y Didora Inés Rojas Arevalo, de Tabasco.En la conferencia de prensa, los funcionarios del INE adelantaron que perfilan dar vista a la Fepade y al INAI para que indaguen usurpación de identidad y mal uso de los datos personales de los ciudadanos.

