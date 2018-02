Ciudad de México— De las 158 escuelas de nivel superior que ofrecen la carrera de medicina en el país, sólo 75, equivalente al 47 por ciento, cuentan con la acreditación que avala que sus programas educativos son de calidad, informó Zeta Melva, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem).Al presentar un informe sobre la situación nacional en dicha área, Melva expuso que el 53 por ciento restante (63) nunca se ha sometido a la acreditación: 7 de ellas no pasaron la certificación y 5 no la han revalidado.Otras 8 escuelas están en proceso de acreditación por ser de nueva creación.En tanto, de las 75 escuelas de medicina acreditadas, 46 son públicas y 29 privadas.El proceso de acreditación, que aunque es voluntario, permite constatar si un programa educativo para la enseñanza de la medicina cumple con los indicadores, recursos humanos e infraestructura adecuados para formar a los galenos.“Por lo tanto, de esas 63 escuelas, no tenemos evidencia que constate si son buenas o malas”, apuntó Melva.Entre las no aprobadas se encuentran la Escuela de Medicina de la Universidad Hipócrates, en Guerrero; el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, en Puebla; la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro; la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle de México, Campus Ciudad Victoria; la de la Universidad México Americana del Norte; la de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Matamoros, y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Ciudad Mendoza.Para que una escuela de medicina sea acreditada, un grupo de expertos conformados por representantes del Comaem, de las academias de Medicina, del gremio médico y de instituciones de salud revisa y evalúa sus programas educativos.Para disminuir el número de programas educativos de medicina sin acreditación, José de Jesús Villalpando, vicepresidente del Comaem, consideró necesario que el proceso se establezca como obligatorio por ley.

