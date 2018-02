Reconocen tarjetas repetidas en apoyo a damnificados por sismos

Ciudad de México– Cerca de mil 485 tarjetas emitidas por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (Bansefi) para apoyar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 estaban repetidas por un error en el censo.Lo anterior lo reconoció Virgilio Andrade, director general de este banco de desarrollo, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la Asociación de Bancos de México (ABM).De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) publicada en este diario el pasado 15 de enero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas.Según la pesquisa, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 79 plásticos de más, y se transfirieron casi 69 millones de pesos.Andrade dijo que fueron mil 485 tarjetas repetidas y aseguró que el dinero que incluían dichos plásticos no fue utilizado, sino que regresó a la cuenta concentradora de Bansefi donde están recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a damnificados por los sismos de septiembre pasado.Detalló que en las tarjetas con nombres repetidos se habían entregado 68 millones 800 mil pesos, pero aseguró que el Banco canceló esas cuentas.“Los 68.8 millones de pesos están en manos de Bansefi, debidamente entregados o en la cuenta concentradora que el Banco tiene”, comentó.“Si había repetición de nombre, fueron canceladas y regresadas desde el 18 de diciembre”, dijo.A su vez, existen expedientes de cada una de las mil 485 tarjetas repetidas con los datos de quien la recibió, sostuvo en una conferencia de prensa.El directivo destacó que el próximo 6 de febrero Bansefi presentará a la CNBV las pruebas de que el dinero de las tarjetas repetidas no fue dispuesto.“Es lo que vamos a entregar a la autoridad (CNBV) para explicar que no hay un solo peso desviado, no ha ido a ninguna parte, ni está en un escondite, ni en incertidumbre de dónde fue el dinero”.“Nadie dispuso de ese dinero. La disposición de los recursos se da cuando se firma el contrato (de la tarjeta de débito)”, mencionó.Explicó que la repetición de las tarjetas se debió a desorden en el censo.Desde el sismo del 7 de septiembre, señaló, se realizó el censo de los afectados como parte de una operación rápida para atender la emergencia.Detalló que en 15 días se realizó un despliegue en mil poblaciones donde fueron censadas 60 mil personas, y cuya recopilación tiene Sedatu.“Se requirió toda la infraestructura del Gobierno, varias personas participaron. Lo hicieron en el campo donde pueden pasar varias veces (a un mismo domicilio) o (personal de ) dependencias distintas”, mencionó.Por ello, aseguró, se repitió la información.“En las comunidades se puede repetir el nombre. El banco (Bansefi) abrió las tarjetas de forma automática y la revisión se hizo después”, reconoció.El 9 por ciento de las 117 mil personas damnificadas por los sismos de septiembre aún no reciben las tarjetas de Bansefi con recursos del Fonden porque los afectados no fueron encontrados en sus domicilios, según Virgilio Andrade.De esas 16 mil tarjetas que faltan por entregar, 2 mil 211 corresponden a afectados en la Ciudad de México que posiblemente se cambiaron de domicilio tras el sismo, mencionó el directivo.En Oaxaca y Estado de México sólo falta por entregar 6 por ciento, mientras que en Chiapas queda pendiente 10 por ciento.Andrade indicó que con las tarjetas entregadas se han dispersado 6 mil 405 millones de pesos, y que 78 por ciento ya fue dispuesto por los afectados, es decir, 2 mil 300 millones de pesos.

