Descartan condicionar agentes en vuelos al TLC

Ciudad de México— El canciller Luis Videgaray rechazó que México pueda pactar con Estados Unidos la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) a cambio de permitir la presencia de agentes estadounidenses armados en vuelos transfronterizos.El secretario de Relaciones Exteriores respondió a la pregunta de la senadora del PRI, Cristina Díaz, quien cuestionó al funcionario sobre la posibilidad de que los Federal Air Marshals o “alguaciles aéreos” aborden los aviones que transitan entre los dos países.“Lo que sí puedo adelantar es que no vamos a negociar el TLC a cambio de los Air Marshals”, aseveró.Videgaray reconoció que existe una propuesta concreta de Estados Unidos sobre el tema y que no es la primera vez que se plantea.Explicó que el Gobierno de México analiza el planteamiento para determinar si es compatible con la legislación y conveniente para el país.“La propuesta se ha hecho varias veces y la analizamos con seriedad. Estamos analizando desde su viabilidad jurídica, hasta su posible o no conveniencia operativa en materia de seguridad”, expresó.“La decisión que tomaremos será la que convenga a los mexicanos y la que sea compatible con nuestro marco jurídico”.Videgaray culpó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la crisis por la que atraviesa esa nación.Reunido con senadores del PRI, el canciller hizo un recuento sobre el papel de México en la mesa del diálogo y las razones por las que abandonó ese espacio.“Hoy no observamos seriedad en la mesa de negociaciones y lamentamos mucho el habernos retirado ante esta situación. Que no quede duda, la responsabilidad política sobre esta crisis es de Nicolás Maduro”, sostuvo.Por otro lado, Videgaray reconoció que la renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá genera incertidumbre por los tiempos y por la negociación misma.Sin embargo, insistió en que México no está tratando el tema a través de las redes sociales, sino de un proceso altamente técnico que, según dijo, está avanzando.El funcionario dio a conocer que las negociaciones con la Unión Europea tienen un avance del 90 por ciento en materia comercial.Ante los legisladores federales informó que el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado una propuesta para reformar la Ley del Servicio Exterior y otorgar un “retiro más digno” a los embajadores y cónsules de México.“Los diplomáticos mexicanos se retiran en condiciones francamente que no son dignas y no les permiten tener una etapa digna en el retiro”, indicó.“El presidente nos ha instruido a preparar una serie de reformas a la Ley, que nos permitan ofrecer condiciones de retiro más dignas, no solamente a los embajadores, sino a ministros y consejeros”.Finalmente adelantó que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitará México este año, y que el presidente Enrique Peña Nieto viajará a Brasil.En ambos casos, dijo, se tratarán negociaciones comerciales y diálogo político. (Claudia Guerrero/Agencia Reforma)