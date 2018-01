Ciudad de México— El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que es imposible negociar políticamente la investigación relacionada con la presunta tortura al priista Alejandro Gutiérrez, como pretende el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.No obstante, el funcionario reconoció que en su momento planteó al mandatario estatal que el exsecretario general adjunto del PRI, actualmente preso en el penal de Aquiles Serdán, fuera trasladado a un centro federal.Navarrete aseguró que la propuesta de traslado respondía a que existen “indicios” de que Gutiérrez fue torturado.En días pasados, Corral puso como condición para el traslado a un Cefereso que la Procuraduría General de la República (PGR) declinara en la investigación sobre presunta tortura de la Fiscalía General de Chihuahua.“Yo le pedí al gobernador Corral cuando nos vimos que yo tenía evidencia de que había una persona sujeta a tortura, que no me interesaba saber si era un grandísimo delincuente pues la pura evidencia es un asunto de lesa humanidad”.“Y que le solicitaba que quitáramos ese argumento, que se investigara la tortura y que lo pusiéramos en un penal federal a disposición de la autoridad local para quitar esa suspicacia. Él accedió a hacerlo, pero ahora dice que su condición era que se retirara la competencia de la investigación de tortura. Eso no es posible negociarlo por el secretario de Gobernación”, afirmó.En entrevista con Reforma, Navarrete Prida se pronunció para que la supuesta tortura sea investigada y se cumplan las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).“¿Voy a ir con los familiares de este señor a decirles: ‘¿ya negociamos la tortura a su pariente?’ No. Que se investigue, que se diga bien, la CNDH ya mandó medidas cautelares y tampoco se han cumplido”, manifestó.“Es imposible que se pueda negociar un asunto de tortura políticamente”, enfatizó.El titular de la Segob subrayó que no es un tema de cupo en el penal federal, ni de supuesta peligrosidad de Gutiérrez —que la propia Fiscalía de Chihuahua documentó— sino que se trata de poner a una persona, “fuera quien fuera”, en un lugar con certeza para el debido proceso.¿Entonces no va haber traslado?, se le preguntó.“Depende de la autoridad de Chihuahua y tendrá que ser ahora una autoridad jurisdiccional. Desafortunadamente en perjuicio de una familia y una gente que se dice torturada”, respondió el secretario. (Antonio Baranda/Agencia Reforma)

