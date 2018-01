Ciudad de México— Pese al intenso frío que se sentía ayer en la Ciudad de México, cientos de campesinos adheridos al Frente Auténtico del Campo (FAC) durmieron anoche a la intemperie en el Monumento a la Revolución.En el lugar, los agricultores instalaron un plantón para exigirle al Gobierno federal mayor presupuesto para el campo.Los inconformes trasladaron a la zona casas de campaña, carpas, lonas, cobijas, cobertores, chamarras, anafres, sillas, trastes, tanques de gas y estufas para preparar la cena.“Todavía no se dice nada. No hay respuesta y a nosotros nos avisaron que aquí esperáramos”, explicó José Alberto García, campesino proveniente de Coahuila.El integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) comentó que de no aguantar el intenso frío dormiría en el camión que lo trasladó de su lugar de origen a la capital.Los manifestantes instalaron más de 80 autobuses en las calles Plaza de la República, avenida Bucareli y en el circuito del Monumento a la Revolución.El FAC está conformado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y al Movimiento Social por la Tierra (MST).Las organizaciones reportaron que a la protesta de ayer que recorrió el Ángel de la Independencia, la Segob, el Zócalo y concluyó en el Monumento a la Revolución asistieron 10 mil inconformes.Federico Ovalle Vaquera, líder de la CIOAC, informó que en la Secretaría de Gobernación se instaló una mesa de trabajo con secretarías de Estado.Algunas dependencias con las que mantienen diálogo son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Ovalle Vaquera expuso que las protestas se dieron en el marco de la conmemoración por 15 años de la marcha unitaria que permitió, en 2003, firmar el Acuerdo Nacional para el Campo, cuyos compromisos no fueron cumplidos por Administración federal que encabezó el panista Vicente Fox. (Arcelia Maya/Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.