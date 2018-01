Destapa Obrador a Blanco para Morelos

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador destapó ayer a Cuauhtémoc Blanco como precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Gubernatura de Morelos.Durante un mitin en Chiapas, el tabasqueño señaló que el alcalde de Cuernavaca fue el ganador de la encuesta que realizaron Morena, PT y Encuentro Social, donde el exfutbolista y el senador Rabindranath Salazar contendieron por la precandidatura a gobernador.“En una encuesta él fue el mejor calificado de Morelos y el pueblo es sabio, sabe lo que le conviene, por eso me da mucho gusto que me acompañe aquí”, expresó en el Municipio de Berriozábal.El precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” reconoció a Blanco como un gran deportista, un buen dirigente social y un buen gobernante.“Ha sido muy asediado por el gobernador de Morelos, pero ha resistido”, aseveró López Obrador.De acuerdo con fuentes del partido Encuentro Social en Morelos, será hasta mañana martes cuando oficialmente se den a conocer los resultados detallados de las tres encuestas, que se realizaron durante los últimos dos fines de semana.Obrador estuvo acompañado por el dirigente nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores; el senador Zoé Robledo, y el precandidato a la Gubernatura de Chiapas, Rutilio Escandón. También acudió por tercera vez en la gira, Fernando Velasco Pedrero, abuelo materno del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.Le piden concluir pendientesEn el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, el tabasqueño aseveró que en la entidad van a ganar las elecciones presidenciales.“Nos fue requetebién en Chiapas”, manifestó.Durante su gira, Obrador encontró que habitantes de la comunidad chiapaneca Raudales Malpaso le solicitaron resolver pendientes que dejó el Gobierno de Manuel Velasco.Los pobladores del municipio Mezcalapa colgaron una manta en las calles. “Le pedimos cuando sea presidente de la República, nos construya una universidad y el hospital básico comunitario ya que el Gobierno estatal lo prometió y no lo cumplió”, se lee en el cartel.

