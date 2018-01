Captan en Edomex a estudiante desaparecido

Tlalnepantla, Edomex— Marco Antonio Sánchez, estudiante detenido por policías capitalinos y que desde el 23 de enero está desaparecido, fue videograbado ayer en Tlalnepantla.Informes de la Policía capitalina y de la Procuraduría local (PGJ) dan cuenta que cámaras del C5 del Gobierno del Estado de México captaron a Marco Antonio a las 00:05 horas de ayer.En las imágenes, se aprecia que el adolescente salió por su propio pie del Juzgado Cívico en el centro de Tlalnepantla y caminó hacia el oriente.Vestía playera blanca y pantalón de mezclilla; se le apreciaba un moretón en la cara.De acuerdo con los informes, Marco Antonio fue presentado ante esa instancia el sábado, al parecer por elementos de la Policía municipal.Familiares y amigos del estudiante se manifestaron ayer en la columna del Ángel de la Independencia, para exigir a las autoridades capitalinas su presentación.A pesar del surgimiento del video, familiares del estudiante aún no logran localizarlo.Investigan a policíasMás temprano, la Secretaría de Seguridad Pública informó que cuatro elementos de Protección Ciudadana Hormiga son investigados por la desaparición de Marco Antonio.En conferencia de prensa, José Gil García, subsecretario de Información Policial y el director de Asuntos Internos, Agustín González Guerrero, informaron que la Secretaría entregó videos de las cámaras de las patrullas involucradas, la frecuencia de radio de ese día y algunas imágenes de cámaras de vigilancia, a la Procuraduría General de Justicia con el fin de coadyuvar en la investigación.Ya fueron llamados a declarar los policías, Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo Mendoza y Martín González Martínez, quienes informaron que después de la detención dejaron libre al adolescente a petición de un ciudadano cuyo nombre no fue mencionado, después de dicha acción no se volvió a conocer nada del menor de edad.Hasta anoche, dos de los cuatro agentes se encontraban en calidad de detenidos, mientras continúan las investigaciones.Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos abrió una queja hacia la SSP y PGJ para solicitar medidas precautorias para salvaguardar los derechos humanos del adolescente.Hasta esta mañana, la dependencia había realizado más de 50 acciones que incluyen el acompañamiento permanente del personal de la CDH hacia los familiares del menor.La Comisión se sumó a la exigencia de localización de Marco Antonio Sánchez y dijo que continuarán con las indagatorias hasta que se dé con el paradero del estudiante de 17 años.

